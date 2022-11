Ishockeylegenden Börje Salming er død – ble hyllet hjemme og ute

Den svenske ishockeylegenden Börje Salming ble hyllet både i Toronto og Stockholm den siste tiden før han døde av sykdommen ALS. Her får han prisen for tidenes svenske ishockeyøyeblikk. Foto: Janerik Henriksson, TT / NTB

NTB

Den svenske ishockeylegenden Börje Salming er død, 71 år gammel. Han led av den uhelbredelige nervesykdommen ALS.

Det var hans tidligere klubb Toronto Maple Leafs som meldte om dødsfallet.

– Toronto Maple Leafs sørger over tapet av Börje Salming. Han var en pioner i sporten og et ikon med en uknuselig ånd og tøffhet ingen kunne trekke i tvil. Han hjalp til å åpne døren for europeere i NHL og definerte seg gjennom sitt spill på isen og sine bidrag til samfunnet, står det i meldingen fra Maple Leafs ved klubbpresident Brendan Shanahan.

For litt over en uke siden ble Salming hyllet av Maple Leafs i forbindelse med to hjemmekamper i NHL. Han lot tårene trille mens publikum reiste seg og applauderte.

Tidenes øyeblikk

I sommer fortalte Salming at han hadde fått ALS-diagnose. Sykdommen angriper de motoriske nevronene i hjernen og ryggmargen. Da han ble hyllet i Toronto, var Salming så preget av sykdommen at han måtte få hjelp fra tidligere lagkamerat Darryl Sittler for å komme seg ut på isen.

Etter besøket i Toronto deltok Salming også på en galla i Stockholm der hyllesten han i 1973 mottok fra det canadiske publikummet under Canada Cup ble kåret til tidenes svenske ishockeyøyeblikk. Det ble hans siste offentlige framtreden.

Stengte døren

– Nå stenger vi døren. Heretter er det bare familien som gjelder, sa hans kone Pia da.

Salming ble født i Kiruna i 1951. Han rakk å vinne to SM-gull med Brynäs før han i 1973 ble NHL-proff. Han spilte over 1000 kamper for Maple Leafs og regnes som en av sportens største spillere.

– Börje sluttet seg til Maple Leafs for 50 år siden og vil alltid forbli del av vår hockeyfamilie. Våre dypeste kondolanser til hans kone Pia, de seks barna og hans bror, står det i meldingen fra Maple Leafs.