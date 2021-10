Liverpool feiret avdød rekordscorer med målfest – vant 5-1 i Porto

NTB

Liverpool spilte med sørgebind etter klubblegenden Roger Hunts død og feiret målkongen ved å lage målfest i mesterligakampen mot Porto, som ble slått 5-1.

Hunts 244 seriemål for Liverpool er fortsatt klubbrekord, og han ble verdensmester med England i 1966. Mohamed Salah (2), Roberto Firmino (2) og Sadio Mané hedret ham med scoringer på Estadio Dragão, og Liverpool har full pott etter to mesterligarunder.

Porto ble hardt rammet av skader. Stopperkjempen Pepe måtte gi seg etter å ha fått problemer under oppvarmingen, mens midtbanespilleren Otávio måtte byttes ut før det var spilt et kvarter.

Et redusert hjemmelaget ble lett bytte for Jürgen Klopps mannskap, som dominerte kampen og utnyttet forsvarsfeil av vertene til å avgjøre kampen før pause.

Atlético Madrid inntok 2.-plassen i samme gruppe ved å vinne 2-1 borte mot et Milan-lag med ti spillere. Luis Suárez ble matchvinner på straffespark i sjuende tilleggsminutt.

Dermed er Atlético to poeng bak Liverpool, som er fem poeng foran Porto. Milan er uten poeng.

I tomt mål

Liverpool tok ledelsen i det 18. minutt. Curtis Jones utfordret på venstresiden og prøvde å skru ballen i lengste hjørne. Keeper Diogo Costa ga retur ut i feltet, og Zaidu klønet det til da han prøvde å dempe ballen i stedet for å klarere. Den spratt rett til Salah, som kunne sette sin 30. mesterligascoring i tomt mål.

Rett før pause doblet Sadio Mané ledelsen med en ny scoring i tomt mål. James Milner kom til innlegg fra høyre og skrudde ballen inn bak forsvaret. Keeper hadde muligheten til å gå ut og gripe den, men nølte og lot den passere. Ved lengste stolpe trengte Mané bare å sette fram foten og dempe ballen i mål.

Diogo Costa revansjerte seg litt da han i det 51. minutt kastet seg inn i duellen og avverget alene med Diogo Jota, men han var sjanseløs da Jones ni minutter senere vant ballen på midtstreken, raidet og spilte til en fri Salah. Han nølte ikke med å sette 3-0.

Mehdi Taremi stupte inn en redusering, men en ny Costa-tabbe ga innbytter Firmino 4-1-målet. Keeperen bommet helt med utrusningen og mislyktes deretter med å løpe opp Firminos langskudd mot tomt mål. Firminos 5-1-mål ble først annullert for offside, men godkjent etter langvarig VAR-titting.

Milan-tap

I Milano så hjemmelaget ut til å skulle ta sine første mesterligapoeng, men i stedet ble det tap dypt inne i overtiden da innbytter Pierre Kalulu ble straffet for hands. Langvarig VAR-titting endret ikke avgjørelsen, og Suárez holdt nervene under kontroll mens han ventet.

Rafael Leão ga Milan ledelsen i det 20. minutt med et flatt skudd i hjørnet etter at gjestene ikke maktet å klarere et hjørnespark. Hjemmelaget måtte spille den siste timen i undertall etter at Franck Kessié pådro seg sitt annet gule kort med en ettersleng mot Marcos Llorente.

Leão fortsatte å vise seg fram og traff tverrliggeren med et akrobatisk brassespark, men det var vinket for offside. Luis Suárez kom til et par gode sjanser for Atlético, men først i det 84. minutt kom utligningen ved Antoine Griezmann. Det var hans første scoring siden han vendte tilbake til gamleklubben.