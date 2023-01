Nyhetsbyrå: Ukraina skal ha tilbudt Belarus ikke-angrepspakt

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko sier Ukraina har foreslått at de to nabolandene inngår en ikke-angrepsavtale, melder det belarusiske nyhetsbyrået Belta. Foto: AP / NTB

– Jeg vet ikke hvorfor ukrainerne gjør dette, sier president i Belarus, Aleksandr Lukasjenko.

Store styrker fra Belarus og Russland øver på offensive operasjoner på grensen til Ukraina. Samtidig forbereder ukrainske styrker forsvarsverk for å kunne stanse en mulig offensiv.

Tirsdag melder nyhetsbyrået Belta at Ukraina skal ha tilbudt en gjensidig ikke-angrepspakt mellom Belarus og Ukraina.

President i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, var raskt ute med å kommentere nyheten.

– Jeg vet ikke hvorfor ukrainerne gjør dette. På den ene siden ber de oss om ikke å gå i krig med Ukraina på noen måte, slik at troppene våre ikke flytter dit. På den andre siden, de koker denne eksplosive blandingen og bevæpner seg, uttaler, skriver TASS.

Ifølge Belta fortalte Lukasjenko om det angivelige tilbudet under et møte med regjeringsmedlemmer og justismyndigheter.

Advarer om ny offensiv nordfra



I samme møte anklaget den belarusiske presidenten Vesten for å gi våpen til militante grupper i Ukraina som potensielt kan destabilisere Belarus.

Påstandene fra Lukasjenko er ikke bekreftet av andre kilder.

Belarus startet i forrige uke en stor felles øvelse med russiske styrker. Øvelsen pågår fram til 1. februar. Ukrainsk og vestlig etterretning har advart om en mulig ny offensiv nordfra. Forrige gang det skjedde kom de russiske styrkene svært nær hovedstaden Kyiv før de ble slått tilbake.

– Polen og Litauen har blitt helt gale

Belarus hevder på sin side at øvelsene kun er av defensiv karakter.

Under et møte om sosial og politisk situasjon og kriminalitet i Belarus skal Lukasjenko også ha langet ut mot to Nato-land.

– Polen og Litauen i mellomtiden har blitt helt gale. Hva trenger de som skaper trusler? Jeg aner ikke. Så vi må svare bestemt. Vi har nok problemer i våre nærområder, både i luftrommet og på bakken, den såkalte «grønne grensen». Vi har nok problemer der. Gud hjelpe oss å holde stand der, sa presidenten i Belarus.