Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får høre det av sine egne

Ordførerne peker på tre hovedproblemer for Senterpartiet.

Det er knapt en uke siden ABC Nyheter kunne meddele at Senterpartiet ville stått helt uten mandater på Stortinget dersom meningsmålingen fra Opinion, på vegne av ABC Nyheter og Altinget, hadde vært valgresultatet.

I den ferske målingen oppnådde Senterpartiet 3,5 prosent oppslutning, noe Vedum påpekte at han tar med en klype salt.

Nationen har snakket med flere ordførere i noen av Senterpartiets sterkeste kommuner, og spurt dem om partiets elendige målinger.

Fyrer løs mot Vedum

Ordførerne peker på tre hovedproblemer for Senterpartiet. De får ikke gjennom nok valgløfter, havner i skyggen til Arbeiderpartiet og Vedum er for lite synlig som partileder.

Bardu-ordfører Toralf Heimdal holder ikke igjen på kritikken.

– Det er et utydelig lederskap, blant annet fra vår partileder, som har vaklet veldig på det han har vært krystallklar på før. Det er det som gjør at velgerne vender Senterpartiet ryggen. At han ikke lenger er helt sikker på det han før var bombesikker på, sier Heimdal til Nationen.

Senterpartiet er ifølge Heimdal nødt til å ha en tydelig retning.

– Det nytter ikke å fortsette sånn her. Det går rett i dass, sier han.

Andøy-ordfører Knut Nordmo mener partiet er nødt til å være ærlige overfor seg selv, og si at partiet «ikke klarer å levere på den politikken som Sp lovet i valgkampen».

Vet ikke om bunnen er nådd

I starten av desember spurte Nettavisen og InFact velgerne hvor god jobb de mener Vedum gjør som finansminister. 12,7 prosent mener han gjør en god jobb, mens hele 62,1 prosent mener han gjør en dårlig jobb.

Ifølge Poll of Polls gjennomsnittsstatistikk av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg, har Senterpartiet falt fra 10,9 prosent i desember 2021 til 5,1 prosent i desember 2022.

Sp-leder Vedum vet ikke om partiet hans har nådd bunnen på meningsmålingene.

– Jeg har vært med på opp- og nedturer før som partileder og opplevd hele skalaen tidligere. Poenget nå er å gjøre jobben som trengs for folk, jeg er ikke en valganalytiker, sier Vedum til VG.