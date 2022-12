Ved nyttår øker etter planen kapitalkravene for små og mellomstore norske banker med 1,5 prosentpoeng til 21 prosent.

Nå har 81 slike banker i distriktene gått sammen om et initiativ for å få regjeringen til å snu i saken, skriver VG. De mener de nye kapitalkravene vil gi små banker i distriktene langt dårligere rammevilkår enn storbankene.

Flere banksjefer peker på at Vedum selv gikk klart imot forslaget fra Solberg-regjeringen om økte kapitalkrav da Senterpartiet var i opposisjon. Bakteppet for forslaget er at EU ønsker felles krav til egenkapital.

– Vi trodde vi kom til å vinne fram fordi vi kjemper mot en ordning som Vedum selv har sagt at han er imot, sier banksjef Bente Haraldson Syre i Haugesund Sparebank.

Ifølge bankene koster det i dag 70 prosent mer for en liten bank å låne ut 3 millioner kroner i boliglån enn det gjør for en storbank. Med de nye reglene vil forskjellen bli 86 prosent.

Banksjef Bjørn Asle Hynne i Aasen Sparebank i Levanger sier at de økte kostnadene kan føre til at bankene blir nødt til å sette opp renten til kundene.

– Ved å stå på innføringen rammer Vedum distriktsbankene i Norge, samtidig som de store norske og utenlandskeide bankene i Norge slipper, sier Hynne.

Vedum ønsket ikke å kommentere kritikken mandag ettersom Finansdepartementet har saken til behandling.