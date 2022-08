Trond Giskes råd til Jonas Gahr Støre

Trond Giske, som leder det som nå har blitt Arbeiderpartiets største lokallag, Nidaros Sosialdemokratiske Forum, er bekymret over Ap-fallet.

På sine siste partimålinger har Arbeiderpartiet opplevd nedtur etter nedtur. I starten av august holdt partiet seg så vidt over 20-tallet på TV 2s partimåling, utført av Kantar. En uke senere falt Ap under 20 prosent på NRK og Aftenpostens partibarometer for august. På VGs måling samme uke ble Arbeiderpartiet målt til 19,9 prosent, som er det laveste Respons Analyse har målt siden de begynte å lage partibarometre i 2006.

Hva ville Giske gjort i Støres sko?

Journalistene Gunnar Stavrum og Ole Eikeland intervjuet nylig Giske i sin podkast, Stavrum & Eikeland. De åpnet episoden med å spørre Giske hva han ville gjort om han var i Jonas Gahr Støres sko.

Giske begynner å fortelle om hva de gjør i lokallaget, som har gått fra 9 til 800 medlemmer på et halvår.

– Vi er veldig opptatt av å ikke bare snakke om enkeltsaker, men om ideologien og verdiene og prosjektene som ligger bak, sier Giske.

– Politikk handler om følelser og engasjement. De dypere tankene du har om et samfunn. Folk klarer ikke å følge med i enkeltsaker, de tenker mer ideologisk. Hva er rett og galt? Hva er bra med et samfunn, hva er rett utvikling over tid? Snakker vi mer om det og mindre om enkeltsakene og dag til dag politikken, tror jeg det er lettere å nå fram til folk, forklarer han.

En stor tabbe

Tidligere denne måneden gikk Giske mot sin egen regjering da han hevdet utbygging av ny kraft ikke vil få ned strømprisene. I et intervju med Klassekampen kalte han det en stor tabbe å koble Norge til det europeiske kraftmarkedet med ytterligere to overføringskabler.

Til Stavrum og Eikeland forteller Giske hva han ville ha gjort med dagens strømmarked.

– Jeg ville ikke kuttet kablene, men jeg ville hatt en regulering av eksport og import av strøm. Det er helt riktig at Putins krig har påvirket energiprisen i Europa, fordi de er basert på russisk gass, men grunnen til at den prisen smitter over til Norge, det er kablene, sier Giske i podkasten.

Medlemsboom

I fjor høst hadde Nidaros Sosialdemokratiske Forum ni medlemmer. Etter Giske tok over startet veksten, og med over 800 medlemmer er Ap-laget nå suverent størst i Arbeiderpartiet.

Giske mener flere av medlemmene som har strømmet til lokallaget i sommer, har kommet som følge av misnøye med regjeringens energipolitikk.

– Regjeringen bør innrømme at det var veldig feil å gjøre strøm til en ren markedsvare. Vi må ha en regulering av handelen med utlandet. Utenlandskablene har gitt oss tyske priser i Norge, sier Giske til NRK.

Han påpeker at Norge bygde kraftverk for at folk og bedrifter skulle ha ren og billig energi. Ikke for at kraftselskapene skulle gå med størst mulig overskudd.