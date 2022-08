– Norge og Sverige er gode naboer og har en lang og nær relasjon. Det er spesielt viktig i en tid med krig i Europa, sier Støre i en pressemelding fra Statsministerens kontor etter samtalene.

– Både Norge og Sverige er opptatt av å fortsatt gi støtte til Ukraina. Vi må styrke Ukrainas evne til selvforsvar og statens evne til å fungere, fortsetter han.

Støre var i Stockholm for å diskutere sikkerhetspolitikk, energikrise og Ukraina med statsminister Magdalena Andersson. Der uttrykte han også sin støtte til Sveriges politiske arbeid med å bli medlem av Nato.

I tiden som kommer, blir det viktig å sørge for at støtten til Ukraina ikke svekkes og at ikke Russland begynner å få en forståelse av at Europa vender Ukraina ryggen, sa Støre på en pressekonferanse etter samtalene med Anderson.

– Vi er også opptatt av at Ukraina får energi, gass, slik at de kommer seg gjennom vinteren. Det krever også samarbeid mellom flere land, sier Støre.

Sikre korneksport på land

Ukraina har lenge vært en av verdens største eksportører av korn, men Russlands invasjon fikk store konsekvenser for landbruket, og skipstransporten i Svartehavet stanset opp. Økte matpriser har rammet fattige land hardt.

I juli meklet FN og Tyrkia fram en ordning som gjorde at skipstransporten kom i gang igjen. Støre roser Sveriges initiativ for å sikre at korn også kan fraktes ut av landet med jernbane.

– Det svenskene har vært opptatt av nå, er samordningen av hjelp for å få korn ut landeveien, med jernbane, når det ikke kan gå ut over sjøen. Nå er det noe som går med båt, men mer kan gå den veien, sier Støre til TV 2.

Han understreker at Norge støtter opp om det europeiske initiativet til å sikre korneksporten.

Energikrise på hjemmebane

Støre og Andersson ble også enige om at Norge og Sveriges energiministre skal møtes for å diskutere energikrisen. Spørsmålet er hvordan nabolandene kan samarbeide for å gjøre strømprissituasjonen bedre for både svensker og nordmenn.

– Vi har støtteordninger som vi sammenligner og henter lærdom fra. Det er mange i Norge som nå sliter med dette. De er langt på vei ivaretatt gjennom strømstøtteordningen vi har, og som vi hele tiden skal ha mens denne krisen varer. Men vi er også enige om at det varige vi må komme opp med nå, er mer kraft – mer fornybar kraft. Der kan Sverige og Norge ha mange utvekslinger, sier Støre.

Selv om Norge og Sverige har litt ulike kraftmikser, mener han det er store muligheter for samarbeid.

– Vi har særlig vannkraften. Men vind, havvind og sol er viktige energiressurser som man kan samarbeide nært om i tiden som kommer, sier han.

Høyrevridning

I Sverige har målinger vist at høyrepopulistiske Sverigedemokraterna har vokst til å bli det nest største partiet. Dermed kan våre naboer i øst ende opp med den mest høyreorienterte regjeringen noensinne etter valget 11. september.

– At Sverigedemokraterna kan bli større enn det svenske Høyre, Moderaterna, er uttrykk for en veldig polarisert kampanje med ganske sterke verdidiskusjoner, sier Støre til TV 2.

– De setter veldig mye tonen i debattene. Det er veldig mye hard retorikk i denne debatten, særlig ute i sosiale medier. Men det får demokratiet finne ut av. Og det er derfor valg er viktig.

Støre støtter fullt ut Anderssons argumenter om å styrke fellesskapsløsningene han mener Sverige trenger i kampen mot kriminalitet.

– Andersson er en sterk leder med et sterkt prosjekt, og det har jeg tro på kan vinne fram i flere land, og særlig i Sverige.