Stoltenberg advarer om Putins planer i nord

– Arktis er inngangsporten til Nord-Atlanteren. Å sikre navigasjonsfrihet og uhindret tilgang er avgjørende for å holde økonomiene våre sterke og folkene våre trygge, skriver Nato-sjef Jens Stoltenberg i en kronikk hvor han advarer om Russlands og Kinas planer i nordområdene.

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg advarer om Russlands president Vladimir Putins planer i Arktis. – Korteste vei til Nord-Amerika for russiske missiler eller bombefly er over Nordpolen.

Det skriver Stoltenberg i en kronikk i den canadiske avisen The Globe and Mail i forbindelse med at han besøker Canadas statsminister Justin Trudeau denne uken.

I artikkelen påpeker han blant annet at den korteste veien til Nord-Amerika for russiske missiler eller bombefly er over Nordpolen.

Arktis et tema

Der vil Arktis være et tema, og da spesielt russisk aggresjon i nordområdene.

– I forrige måned lanserte president Vladimir Putin en ny maritim strategi for å beskytte arktiske farvann 'med alle tilgjengelige midler', inkludert økt aktivitet omkring øygruppa Svalbard, og det hypersoniske missilsystemet Zircon på Nordflåten. Russlands evne til å forstyrre allierte forsterkninger over Nord-Atlanteren er en strategisk utfordring for alliansen, skriver Stoltenberg.

Advarer også om Kinas planer

Nato-sjefen advarer også om Kinas planer i Arktis.

– Kina utvider også rekkevidden sin, ved å erklære seg selv som en «nær-arktisk stat» og planlegger en «polar silkevei» som forbinder Kina med Europa via Arktis. Tidligere i år lovet Beijing og Moskva å intensivere det praktiske samarbeidet i Arktis, som en del av et utdypende strategisk partnerskap som utfordrer våre verdier og interesser, skriver generalsekretæren.