Tidligere Putin-medarbeider tror Russland kan ta i bruk taktiske atomvåpen for å vinne krigen

Russlands president Vladimir Putin fotografert i Moskva fredag 5. august 2022.– Han er desperat etter en rungende seier for å sikre valget i 2024. Hvis han ikke gjør det, er hans politiske karriere over, sier Abbas Galljamov. (Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Dersom det skulle vise seg at Russland står i fare for å tape krigen, øker risikoen for bruk av kjernefysiske våpen.

Det mener Vladimir Putins tidligere taleskriver Abbas Galljamov. I et intervju med Expressen sier han rett ut at faren for atomkrig er høyst reell hvis Russlands president ser nederlaget i øynene.

– Problemet for ham er at han ikke kan vinne krigen. Den eneste måten er å ty til taktiske atomvåpen mot Ukraina. Han er desperat etter en rungende seier for å sikre valget i 2024. Hvis han ikke gjør det, er hans politiske karriere over, sier Abbas Galljamov.

Det som mange fryktet skulle bli en «walk in the park» for de i utgangspunktet overlegne russiske styrkene, viste seg raskt å bli noe helt annet. Etter hvert som krigen har utviklet seg og blitt stadig mer brutal, har de militære og sivile tapene akselerert.

Har endret strategi flere ganger – ti generaler drept



Samtidig har Putin endret sine militære strategier flere ganger. Mange høytstående offiserer er allerede skiftet ut, et titalls generaler er drept og titusenvis av russiske soldater er enten drept eller skadd. Samtidig kjemper Ukraina en eksistensiell krig støttet av vestlige våpen.

Det Russland fram til nå har definert som en spesialoperasjon, ikke en krig, har kommet helt ut av kontroll og fått et omfang som få trodde var mulig på det europeiske kontinentet.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er mer enn 10,5 millioner ukrainere på flukt, skriver The Guardian. I tillegg er infrastrukturen i ukrainske byer påført store ødeleggelser. Industrien og næringslivet i Ukraina ligger med brukket rygg.

– Han endret seg ikke over natten. Det skjedde gradvis

Abbas Galjamov møtte Vladimir Putin en rekke ganger i Kreml. Galjamov fungerte som Putins taleskriver gjennom hele 2001 da Putin først ble president, og senere i 2008 da Putin ble utnevnt til statsminister i 2008 og Dmitrij Medvedev overtok som president.

I årenes løp har han fulgt Putin fra sidelinjen. Han mener å se en klar forandring over tid.

– Å si ifra eller ha innvendinger mot ham likestilles med å begå lovbrudd i dag. Han endret seg ikke over natten. Det skjedde gradvis. Etter hvert ble han mindre tolerant og vant til å høre det han vil høre, sier Galljamov til Expressen. Han mener Putin aldri trekker seg tilbake når han først har tatt en avgjørelse. Derfor er det lite sannsynlig at krigen vil bli avsluttet nå.

– Han kan gjøre feil og han kan tape

Abbas Galljamov tror derfor at krigen vil fortsette til Russland får en klar seier. Skjer ikke det kan fallhøyden være stor, og Putin risikerer å miste legitimitet.

– Nå ser vi at han ikke alltid er en vinner. Nå ser vi at det er mulig å motstå ham. Han kan gjøre feil og han kan tape. Derfor vil han ikke stoppe krigen hvis han ikke vinner den, sier Galljamov.

Men prisen for Russlands aggresjon er høy. Ifølge Pentagon kan så mange som 80.000 russiske soldater være drept eller såret i Ukraina hittil. Tallet kan være enda høyere.

– Jeg tror at vi trygt kan anslå at Russland har fått 70.000 eller 80.000 drept og såret på under seks måneder. Det er ganske bemerkelsesverdig ettersom Russland ikke har oppnådd noen av Vladimir Putins mål i Ukraina, sier det amerikanske forsvarsdepartementets talsmann Colin Kahl.

Vil kunne ta år å bygge opp det russiske militæret



I tillegg er et stort antall militære kjøretøy, tanks, artilleri, rakettsystemer, fly og helikopter er ødelagt. Det russiske prestisjeskipet «Moskva» ble senket, «Slangeøya» er frigjort og et stort antall raketter er skutt ned.

Forbruket av militært materiell har vært enormt, og analytikere sier det vil ta år for Russland å bygge opp igjen slagkraften. De strenge vestlige sanksjonene bidrar dessuten til at komponenter og viktige reservedeler til russisk våpenindustri uteblir.

I mellomtiden prøver Russland å rekruttere nye soldater for å erstatte de mange falne og skadde soldatene. Men med mangelfull utdanning risikerer nye rekrutter å bli kanonføde på slagmarken,.

Nå ser han en president som kan være i ferd med å tape krigen han selv satt i gang.

Fare for atomkrig: – Svært lite sannsynlig

En rekke ganger har russiske myndigheter advart om sitt atomarsenal og faren for tredje verdenskrig. Russland og USA har begge et stort antall atomvåpen til disposisjon. Taktiske atomvåpen har kortere rekkevidde og svakere ladning.

Enkelte har snakket om at Russland kan ta i bruk taktiske atomvåpen mot et begrenset ukrainsk mål, som våpenfabrikker, eller sprenge en ladning over et ubefolket område for å skremme regimet i Kyiv til å kapitulere.

– Det tror jeg er svært lite sannsynlig. Så lenge Russland ikke befinner seg i en helt desperat situasjon, så tror jeg ikke de vil kunne forbedre sin situasjon ved å foreta seg noe slikt. Russland har lite eller ingenting å oppnå ved å ta i bruk slike våpen i Ukraina, uttalte tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, nå sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), til NTB i slutten av juni.