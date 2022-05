Ny rapport: Putins fremtid diskuteres av toppene i Kreml

Sterk misnøye med den manglende suksessen i den russiske krigføringen i Ukraina skal ligge bak ønsket om å fjerne president Vladimir Putin.

Det skriver nyhetsnettsted Meduza, ifølge Sky News.

De siterer kilder som sier de er tett på Kreml. Ifølge kildene er det en økende misnøye til president Putin både blant dem som er for og de som er mot krigen som startet 24. februar.

Diskuterer potensielle etterfølgere



«Kilder nær Putins administrasjon sier at en fremtid uten presidenten i økende grad blir diskutert, inkludert samtaler om potensielle etterfølgere», ifølge nettstedet.

Meduza er et russisk- og engelskspråklig uavhengig nyhetsnettsted basert i Latvia. Det ble grunnlagt i 2014 av en gruppe tidligere ansatte på det da uavhengige nyhetsnettstedet Lenta.ru.

Fritt Ord-pris: – Har utfordret russisk sensur i årevis

I går kveld mottok Meduza Fritt Ords Pris under en seremoni i operaen i Oslo. Meduza regnes som en av de viktigste nyhetskildene om og fra Russland.



– Meduza tildeles Fritt Ord-prisen for sin modige, uavhengige og faktabaserte journalistikk for russere og et internasjonalt publikum. Nyhetsbyrået har utfordret russisk sensur i årevis, og er nå forbudt. De opprettholder sin posisjon under ekstremt krevende omstendigheter, sa Fritt Ords styreleder Grete Brochmann under utdelingen av prisen.

Ønasker enda tøffere krigføring mot Ukraina



Ifølge Sky News skal fraksjonen som støttet invasjonen være misfornøyde med mangelen på fremskritt i den brutale angrepskrigen.

Det skal også være uttrykt et ønske om enda tøffere krigføring og virkemidler for å beseire ukrainerne.

Høytstående forretningspersoner og mange medlemmer av regjeringen sies å være misfornøyde med at Putin startet krigen fordi de mener han gjorde dette uten å tenke på omfanget av de strenge sanksjonene.

Sanksjonene kan ende med å sende Russlands økonomi i ruiner.

Sobyanin, Medvedev, Kiriyenko

Blant de høystående personene som skal ha deltatt i diskusjonene, og som kan tenkes å være mulige kandidater for å overta styringen i Russland, er Moskva-ordfører Sergei Sobyanin, tidligere president Dmitrij Medvedev og første nestleder for presidentadministrasjonen Sergei Kiriyenko.

Ifølge rapporten handler ikke diskusjonene om å styrte Putin, men det skal være en forståelse eller et ønske om at Putin i overskuelig fremtid ikke vil styre staten Russland.