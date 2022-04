Listhaug ber Vedum hente fram kaffekoppen: – Virker som han snakker litt lite med folk

NTB

Finansministeren ser ut til å ha mistet kontakten med folket og skjønner ikke hvor hardt folk rammes av økte priser, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Det virker som om han bruker litt for mye tid på kontoret i stedet for å reise ut og snakke med folk. Du trenger ikke reise ut fra Oslo en gang nå for å skjønne at dette er ganske tøft for mange familier og bedrifter, sier Listhaug til NTB.

Hun snakker om galopperende priser på både bensin og strøm

– et tema som også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum brukte mye tid på i valgkampen – før han ble finansminister.

Nå mener Listhaug at Vedum har mistet grep om hvordan folk har det der ute.

– Han fikk seg jo til å si at folk skal få bedre råd i år – med det lønnsoppgjøret som er. Men det er jo bare å se litt på regnestykkene, så skjønner man jo at det skal holde hardt.

– Handlingslammet

Fredag samles Fremskrittspartiet til landsmøte på Gardermoen. I forkant har Listhaug allerede gått ut i VG og anklaget Høyre for å være støttehjul for regjeringen.

– I forrige periode kunne vi skape en del flertall med partier som satt i opposisjon. Det var lettere da enn nå, med Høyre, sier hun.

Men Frp-lederen er heller ikke særlig begeistret over hva regjeringen har fått til – og retter skytset spesielt mot Vedum.

Hun synes regjeringen har framstått som handlingslammet når krisene har rammet, og trekker fram coronahåndteringen i høst, strømpriskrisen og krigen i Ukraina.

– Vi har jo for eksempel sett at prisene på drivstoff eksploderte på grunn av krigen. Der har man ikke vist noen vilje til å gjøre noe, enda Sp sa før valget at de ikke kunne sitte i en regjering med bensin- og dieselpriser på over 20 kroner literen. Det nivået ble jo fort passert, for å si det slik.

Drikker han kaffe?

I valgkampen i fjor hadde Senterpartiet et slagord om å være «nær folk», og partilederen har lenge snakket varmt om sin «kaffekoppstrategi» – med å diskutere politikk med folk over en kopp kaffe.

– Jeg skulle gjerne likt å vite sist han var på kaffeslabberas der ute og snakket med folk. Det synes å være en stund siden, sier Listhaug.

Hun anerkjenner de grepene regjeringen har tatt når det kommer til strømstøtte, men mener det er for lite for sent. Hun er også sterkt kritisk til at regjeringen ikke har innført strømstøtte til bedriftene, og vil ha en makspris for å gi forutsigbarhet for vanlige folk og næringslivet.

– Det gikk jo vinter og vår før regjeringen våknet og så at noe måtte gjøres. Så har man liksom gjort det med museskritt. Folk har jo fått doblet regningene sine, og bedriftene får ingen verdens ting. Samtidig så renner jo bare pengene inn i statskassen i et tempo som aldri før, også fra strømsalg.

Kaffen noe av det viktigste

– Kaffekoppen med vanlig folk er fortsatt noe av det viktigste jeg gjør. Denne uka startet jeg med å møte arbeidsfolka som jobber i oljeindustrien ute på Johan Sverdrup. Men jeg har også en jobb med å håndtere krisene vi står i, og mye av jobben nå er å sikre beredskapen i landet vårt, poengterer Vedum overfor NTB.

Han uttrykker forståelse for at folk sliter økonomisk og opplever krevende dager, og lover å rette opp eventuelle skjevheter i revidert og kommende budsjetter. Listhaug derimot farer med tomme ord, mener Vedum.

– Det er ikke riktig det Listhaug sier, og vi har til gode å se regnestykket til Frp, sier han.

– Aldri før har antallet som har en jobb å gå til vært større, og når dette året er ferdig anslår Finansdepartementet at en vanlig familie vil få reallønnsvekst når vi innberegner støtteordninger og lønnsveksten. Det inkluderer de økte råvareprisene som følge av krigen i Ukraina, sier Vedum.

Frustrerer noe veldig

Listhaug tror folk er lei av å høre regjeringen si at den «følger nøye med på situasjonen», eller «ekstremt nøye med på situasjonen», slik Vedum sa under onsdagens spørretime.

Frp-leder Sylvi Listhaug etterlyser mer konkrete tiltak fra regjeringen for å håndtere strømkrisen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

– Spørsmålet er når man har tenkt å gå fra å følge situasjonen i enda sterkere grad til å faktisk handle og gjøre noe for folk. Det er det folk der ute lurer på, sier Listhaug.

Hun påpeker at flere andre statsråder i regjeringen har svart det samme.

– Det er jo det hele gjengen sier, uansett tema. De «følger situasjonen nøye». Så setter de ned utvalg, og så har de utredninger som tar et år, og så kommer de kanskje tilbake og skal gjøre noe, og det er det som frustrerer folk noe veldig, sier Listhaug.

Nettopp grep for å dempe «utgiftssjokket» for folks lommebok trekker Frp-lederen fram som en viktig kampsak for partiet i tiden framover. Listhaug lover å fortsette å legge press på regjeringen fra Stortinget.

– Vi mener det må tas grep for å få satt ned avgiftene slik at folk får mer å rutte med, framfor at pengene renner i strie strømmer ned i statskassen fra alle hold. Det har de fått til i Sverige, selv om de ikke har oljeinntekter. Da burde vi få det til her også, og vi har foreslått å fjerne alle drivstoffavgiftene, sier Frp-lederen.