Trond Giske etterlyser tilsvar i ny dokumentarfilm

– Jeg fulgte Giske med kamera over lang tid, og han sier om og om igjen at han er avskåret fra å diskutere metoo. Men er han egentlig det?, spør filmskaper Håvard Bustnes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Til våren kommer filmen «Trond Giske – Makta rår» på kino. Flere måneder før premieren er krangelen allerede i gang om regissørens etiske vurderinger.

Hovedpersonen i filmen, Trond Giske (55), skal ha gitt samtykke til at filmen skulle lages. Han sier at regissøren først ga et tillitsvekkende inntrykk og bestemte seg derfor å samarbeide.

Giske skal dessuten ha signerte en kontrakt hvor filmskaperen gis full redaksjonell kontroll og kreativ frihet. Men resultatet av dokumentarfilmen ble ikke helt som forventet.

Filmen ble annerledes enn det Giske forventet



– Det kommer fram en del påstander som, hvis dette hadde vært underlagt vanlig presseetikk, ville vært selvsagt å innhente mine svar til, sier Giske til Journalisten.

I ettertid føler han seg noe villedet i hva slags film det egentlig var han skulle medvirke i. Nå etterlyser han muligheten for å ta til motmæle mot politiske kommentatorer som uttaler seg i filmen.

Men det muligheten får han ikke. Filmen er allerede klippet ferdig.



Filmskaper Håvard Bustnes har fulgt Trond Giske tett i 2019 og 2020. Han sier det er hans plikt som dokumentarfilmskaper å lage den filmen han mener er riktig.

– Han sier om og om igjen at han er avskåret fra å diskutere metoo

Bustnes sier til sitt forsvar at filmen er balansert og at den handler om noe større enn Giske. Underteksten for dokumentarfilmen er at makt gjør blind. Regissøren sier at han flere ganger underveis i prosessen har lurt på om Giske har skjønt hva metoo egentlig handler om.

– Jeg fulgte Giske med kamera over lang tid, og han sier om og om igjen at han er avskåret fra å diskutere metoo. Men er han egentlig det? Det er etter min mening en fin måte å komme seg unna hva dette egentlig handler om, nemlig at mange kvinner mener at Trond Giske har utsatt dem for seksuell trakassering, skriver Bustnes i en epost til Journalisten.

– Innser at jeg egentlig ikke kan klage her

Giske sier han er innforstått med at kinodokumentarer ikke dekkes av de presseetiske reglene i Vær varsom-plakaten.

– Det tar jeg til etterretning, og jeg innser at jeg egentlig ikke kan klage her. Kinoer er ikke medier, og jeg har ikke lagt noen føringer for filmskaperen, sier Ap-politikeren.

Filmen har allerede hatt verdenspremieren på IDFA i Amsterdam. Giske fikk se dokuementarfilmen i forkant, og det ble ifølge regissøren foretatt noen endringer.