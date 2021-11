Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) etablerte seg i 2014 med sin mann i deres felles bolig i Ski, 29 kilometer fra Oslo. Adressen hun oppga til Stortinget, var en leilighet i Trondheim, hvor hun leide en hybel hos Trond Giske.

Trond Giske bekrefter overfor ABC Nyheter at Hansen leide hybel hos ham fra 2011 – 2017. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Dette til tross for at ansen fra 2014 bodde på Ski med sin samboer. Dermed kunne Hansen, som stortingsrepresentant, få pendlerbolig i Oslo bekostet av staten.

Det var Adressavisen som avslørte forholdet tirsdag.

Nå bekrefter Trond Giske overfor ABC Nyheter at Hansen leide hybel hos ham.

«Eva leide fra 2011, og frem til 2017, og betalte det samme som leietakerne før og etter», skriver den tidligere statsråden og nestlederen i Ap i en SMS til ABC Nyheter.

Samtidig tar Giske den tidligere leietakeren i forsvar.

«Hun hadde spart mye om hun hadde latt Stortinget betale hotell og diett på sine politiske oppdrag i Trondheim, men hun betalte i stedet fra 2014 selv for bolig både i Trondheim og Ski».

Tre år



Før 2014 hadde Hansen et reelt krav på pendlerbolig i Oslo, siden hun bodde lengre enn 40 km fra Stortinget, som er kravet for å få pendlerbolig.

Men fra hun flyttet til Ski i 2014, og frem til 2017, kort tid etter at hun ble valgt inn i presidentskapet – oppga hun fortsatt adressen til Trond Giske som bostedsadresse, og beholdt derfor pendlerboligen i Oslo.

I en e-post til Adresseavisen tirsdag beklager Hansen at hun har oppgitt hybelen hos Trond Giske som bostedsadresse.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skrev Hansen.

Har ikke svart ABC Nyheter



Presset mot stortingspresidenten har tiltatt utover onsdagen.

MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson ber Hansen gå av som stortingspresident. Onsdag skjerper også Frp-leder Sylvi Listhaug tonen, og ber Hansen vurdere sin stilling . Onsdag ettermiddag sier Høyres parlamentariske leder Henrik Asheim til VG at Hansen må stille opp og svare på spørsmål i saken.

ABC Nyheter har bedt om en kommentar fra Eva Kristin Hansen om Trond Giskes fremstilling, og om hvorfor hun oppga en hybel hun brukte på jobbreiser som bostedsadresse, og ikke boligen hun faktisk bodde i på Ski.



ABC Nyheter har foreløpig ikke fått svar på henvendelsen.