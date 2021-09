Få lokallagsledere i Agder uttrykker full Ropstad-tillit

NTB

I en rundspørring Fædrelandsvennen har gjort blant KrFs lokallagsledere i Agder, er det bare én som uttrykker full tillit til partilederen. De fleste har ikke konkludert.

– Det som har skjedd, kan være tillits-svekkende. Men vi er et kristent parti. Og Kjell Ingolf Ropstad har bedt om unnskyldning. Som kristne skal vi tilgi. Derfor har jeg full tillit til Ropstad, sier lokallagsleder Runar Røinås i Iveland KrF til avisa.

Fædrelandsvennen har videre vært i kontakt med lokallagslederne i Bykle, Evje og Hornes, Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Kristiansand, Lindesnes og Vennesla.

Støtte fra to lokallagsledere i Trøndelag

Blant disse har flertallet ikke konkludert ennå om de har tillit til Ropstad, men mange mener det er naturlig at spørsmålet kommer opp. Det finnes også dem som mener Ropstad bør gå av.

Adresseavisen har gjort en tilsvarende rundspørring i Trøndelag. Der gir to lokallagsledere fra henholdsvis Namsos og Flatanger Ropstad sin støtte til å fortsette som partileder. Totalt har avisa vært i kontakt med ti lokallagsledere.

Også i Trøndelag KrF er det flest blant dem som ikke har bestemt seg ennå, mens lokallagslederne i Oppdal, Rindal og Ørland KrF mener KrF-lederen bør trekke seg.

Holder pressekonferanse klokka 14

Klokka 14 holder KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sin andre pressekonferanse på to dager etter Aftenpostens sak om at han hadde tatt aktive grep for å unngå skatt på statsrådsboligen han benyttet.

Ropstad har selv innrømmet at han har gjort en feil og beklaget. Han er også i dialog med Skatteetaten for å betale tilbake det han skylder.