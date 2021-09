KrF-leder Ropstad møter pressen

Fredag ble det kjent at Ropstad hadde unngått å betale skatt ved å oppgi at han hadde boutgifter til foreldrenes hus, og at han ifølge Aftenposten var i kontakt med skattemyndighetene angående tilbakebetaling av 175.000 kroner.

Flere lokallagsledere har etter de siste avsløringene uttrykt at de ikke lenger har tillit til partilederen, og ifølge avisa Dagen satt Vestland KrF fredag kveld i et hastemøte hvor Ropstad var tema.

Avsløringen fredag kom i tillegg til tidligere opplysninger om at Ropstad var folkeregistrert hos foreldrene i Agder, og på den måten fikk gratis pendlerbolig i Oslo.