Ropstad under press: KrF-ordførere ber om lederdebatt

ETTRERLYSER LEDERDEBATT I KRF: – Hvis man ikke gjør det etter at vi har falt under sperregrensen for første gang i historien, når skal vi gjøre det da? Det vil velgerne aldri forstå, og det har vi ikke råd til, sier KrF-ordfører i KrF-bastionen Giske kommune, Harry Valderhaug, til avisen Dagen. Foto: Jil Yngland / NTB

Presset øker mot KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad etter det katastrofale stortingsvalget. Nå sier enkelte rett ut at Ropstad har mislyktes.

Etter KrFs dramatiske veivalg i 2018, hvor flere profilerte KrF-ere sa takk for seg, har Ropstad styrt KrF-skuta etter beste evne.

Men etter grunnstøtingen mandag 13. september er det mye som tyder på at skuta er alvorlig lekk.

– Han som frontfigur har i hvert fall ikke lykkes

– Meningen var jo at Ropstads prosjekt skulle løfte partiet, men det har det ikke gjort. Han som frontfigur har i hvert fall ikke lykkes, fastslår ordfører i Fitjar kommune, Harald Rydland, overfor Dagen.

Vennesla-ordfører Nils Olav Larsen sier rett ut at det nå er naturlig å diskutere om Ropstad er riktig person i sjefsstolen.

– Jeg har erfaring fra å lede bedrifter, og det er opplagt at man alltid må se på om vi har rett person på rett plass. Jeg er sikker på at Ropstad selv jobber med en egen evaluering og vurderer om han burde stå i dette, sier Larsen til avisen.

«Det er her KrFs valgkamp sviktet»

Politisk redaktør i avisen Vårt Land, Berit Aalborg, mener KrF mislyktes i mobiliseringen av velgere, og derfor kom under sperregrensen.

«Dersom KrFs strateger hadde tatt innover seg valgforskernes klare tall og analyser kunne de laget en bredere strategi. Flere valgforskere har pekt på at de måtte få tilbake en god andel av dem som forsvant i tiden etter sidevalget, for å komme over sperregrensen. Det er her KrFs valgkamp sviktet. Ropstad prioriterte ikke denne gruppen» skriver Aalborg.

Hun viser til at det trolig heller ikke hjalp partiet at Ropstad fikk den mye omtalte «gutterom-saken» i fanget i innspurten av valgkampen.

– Da vet du hvordan det går

Sentralstyremedlem i KrF, Torhild Bransdal, mener hele partiets profil nå må under lupen.

– Blir KrF sin politikk for konservativ for det moderne samfunnet? Jeg konkluderer ikke, men det er viktig å tune partiet inn. Hvis et parti ikke tiltrekker seg nye velgere, og har et gammelt grunnfjell, så vet du hvordan det går. Da har vi en plikt til å ta de diskusjonene. Det meste ved KrF er relevant, men vi treffer jo ikke, innser Torhild Bransdal i et intervju med Fædrelandsvennen.

– Når skal vi gjøre det da?

Også en tredje KrF-ordfører i KrF-bastionen Giske kommune, Harry Valderhaug, sier det nå ikke kan utelukkes at Ropstad tid som KrF-leder er forbi. Han mener partiet ikke lenger kan manøvrerer seg utenom en åpen lederdiskusjon.

– Hvis man ikke gjør det etter at vi har falt under sperregrensen for første gang i historien, når skal vi gjøre det da? Det vil velgerne aldri forstå, og det har vi ikke råd til, sier Valderhaug til Dagen.

I tillegg har sentralstyremedlem Magne Supphellen signalisert at Ropstads innsats som leder nå må evalueres.

Innrømmer skattegrep – hasteinnkaller til pressekonferanse



Fredag formiddag skriver Aftenposten at Kjell Ingolf Ropstad nå innrømmer å ha lagt en plan, og gjorde aktive grep for hvordan han kunne unngå skatt på statsrådsboligen.

– Jeg gjorde en dårlig vurdering i 2020. Det vil jeg beklage, uttaler Ropstad, og opplyser at han nå er i dialog med Skatteetaten om å betale tilbake.

Ropstad har hasteinnkalt til pressekonferanse fredag klokken 11.30 i Regjeringskvartalet. Det er foreløpig uvisst hva som er tema for innkallingen.