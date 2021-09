Ropstad innrømmer at han tok grep for å slippe skatt på pendlerboligen

Aftenposten skriver fredag at Ropstad la en plan for hvordan han kunne unngå skatt på statsrådsboligen gjennom å opplyse at han dekket utgifter på foreldrenes hus, noe han ikke gjorde. Ifølge avisa skulle Ropstad ha betalt 175.000 kroner i skatt.

Fra før er det kjent at han fikk gratis pendlerbolig av Stortinget samtidig som han eide og leide ut en leilighet på Lillestrøm.

Betalte 140.000

Da KrF-lederen ble statsråd i 2019, flyttet han til en statsrådsbolig og rapporterte til Statsministerens kontor (SMK), som ga beskjed om at han måtte skatte av fordelen av gratis bolig i Oslo hvis han ikke hadde utgifter til bolig på hjemstedet. Ropstad forteller at han ble overrasket, men at han betalte 140.000 kroner i skatt for 2019.

Ifølge Aftenposten inngikk Ropstad en avtale om at han skulle dekke noen av utgiftenes på foreldrenes hus, noe som ville gjøre at han slapp skatt på pendlerboligen, og dette oppga han ifølge avisa høsten 2020.

SMK mente ifølge avisa i desember 2020 å ha fått klarhet i spørsmål som Ropstad hadde stilt om saken.

Beklager dårlig vurdering

– Min avtale var å betale deler av de faste utgiftene hjemme i slutten av året. Statsministerens kontor hadde dialog med Skatteetaten. De informerte så meg om at de hadde endret oppfatning til at utgifter på hjemstedet ikke var avgjørende for om pendlerleiligheten var skattepliktig. Da ble jeg enig med mine foreldre om at jeg likevel ikke skulle betale, sier KrF-lederen i en skriftlig kommentar til NTB.

– Jeg beklager min dårlige vurdering i 2020. Jeg er nå i dialog med Skatteetaten for å betale det jeg skal betale, sier Ropstad.