Kristelig Folkeparti fikk en fryktelig kalddusj og måtte erkjenne at de falt under sperregrensa ved årets stortingsvalg, og må klare seg med fattige tre representanter kommende fireårsperiode.

Katastrofevalget kommer to år etter at et ekstraordinært landsmøte med knapp margin stemte for å gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp. Valget førte til at partileder Knut Arild Hareide trakk seg, og Kjell Ingolf Ropstad tok over.

Et lite år senere, i september 2020, stiftet Geir Lippestad Partiet Sentrum, og fikk flere rødgrønne KrF-utbrytere med seg på laget.

To av dem Bondevik-er.

Tidligere KrF-leder og statsminister Kjell Magne Bondeviks (74) sønn John Harald Bondevik (45) er ble rekruttert til Sentrum etter at han i september i fjor offentlig brøt med KrF i en kronikk på NRK Ytring.

Kjell Magne Bondevik uttalte for øvrig samme måned til VG at han ikke støttet dannelsen av Sentrum, som han mente kunne splitte krefter som er enig om mye.

John Harald Bondevik sitter i sentralstyret i Partiet Sentrum.

Kjell Magne Bondeviks barnebarn Simen Bondevik (21) satt i sentralstyret i KrFU før han meldte overgang til Partiet Sentrum.

Simen Bondevik er i dag leder i Unge Sentrum og en del av landsstyret i Partiet Sentrum.

Det blir en teoretisk øvelse, men flere har foretatt den, deriblant valgforsker Jørgen Bølstad på NRK, men kan «Bondevik-partiet» Sentrum ha skyld i KrFs valgfadese?

Vel, Partiet Sentrum fikk 7834 stemmer ved stortingsvalget. Det er knapt 0,3 prosent av stemmene, men ville vært nok til å ta KrF til 4,06 prosent, og dermed over sperregrensa, om stemmene i stedet hadde gått til dem.

KrF-veteran: – Skader saken

Før valget uttalte partinestor Einar Steensnæs (79), tidligere stortingsrepresentant og olje- og energiminister, seg meget kritisk til de som brøt ut av KrF etter veivalget til høyre i 2019.

Han har lite til overs for partifellene som valgte å forlate partiet da avgjørelsen ble tatt.

– Det er svært uheldig. Nå vaker KrF rundt sperregrensen og det er klart at utbrytningene har tappet partiet for viktige stemmer og personer. Vi har ikke råd til å miste en eneste tillitsvalgt eller velger, sa Steensnæs til ABC Nyheter.

Uten å nevne Sentrum spesifikt, sa han:

– Når enkelte på den røde siden av partiet valgte å gå over til andre partier så skader man bare saken. Dersom man mener at man trenger en kristendemokratisk stemme på Stortinget, så er KrF det eneste realistiske alternativet.

Sentrum-sentralstyremedlem John Harald Bondevik nekter imidlertid å ta ansvaret for KrFs historisk dårlige valgresultat.

«For min del ligger KrF langt ned på lista over partier jeg ville vurdert å stemme på hvis Partiet Sentrum ikke fantes. Så ikke skyld på meg!» skriver han i en kronikk på NRK Ytring onsdag.