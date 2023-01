Tom Hagens venn: – Tror Tom er på sitt svakeste akkurat nå

Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

En av Tom Hagens nærmeste venner åpner opp.

Tom Nilsen er en nær venn av milliardæren Tom Hagen (73), som har levd med siktelsen i Lørenskog-saken over seg i snart 1000 dager. Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Selv godt over fire år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra deres hjem i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018, er det fremdeles i villrede hva som har skjedd med henne.

– Hun er jo død

I et intervju med Dagbladet forteller Nilsen om hvordan det går med Tom Hagen for tiden. Han sier Hagen har endret seg som følge av saken.

– Jeg tror Tom er på sitt svakeste akkurat nå. Den psykiske belastningen av å ha en siktelse hengende over seg … Han vil jo ikke være ute blant folk. Vi er urolige for ham, sier han til avisen.

Nilsen gjør det tydelig at han aldri har tvilt på Hagen, og at han støtter kameraten fullt ut. I huset i Sloraveien er inventaret uforandret, ifølge Nilsen.

– Alt står som før der inne. Det er som de tenker at hun skal komme hjem igjen. Men det er klart … Hun er jo død. Vi vil bare vite hvordan det skjedde og under hvilke omstendigheter, sier han til Dagbladet.

Politiet: Tror vi klarer å oppklare saken

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Les mer Lukk

Politiet har de siste fire årene brukt store ressurser på Lørenskog-saken, og har blant annet byttet etterforskningsledelse. I august uttalte politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt til VG at de aldri kommer til å gi seg før de har funnet ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.

– Jeg tror at vi kommer til å finne ut hva som har skjedd og oppklare saken. Utfordringen er at vi ikke vet hvor lang tid det vil ta. Vi har gjort mange etterforskningsskritt og har et stort materiale, men så mangler vi den lille biten som gir oss det endelige svaret, sa Øystese til avisen.

I tillegg til Tom Hagen, er en annen mann siktet for grov medvirkning til frihetsberøvelse. Begge nekter straffskyld.