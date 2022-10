Ung mann ble siktet før Lørenskog-saken var offentlig kjent

I startfasen av etterforskningen i Lørenskog-saken, knyttet politiet en ung mann fra Østlandet til sporet omkring kopien av Ole Henrik Golfs pass, som er et viktig spor i etterforskningen av forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen, skriver VG.

Kopien av passet har vært til salgs på det mørke nettet, og knyttes til en rekke planleggingsskritt som leder fram til bortføringen.

Mannens advokat, Robert Antonsen, sier til avisa at saken mot hans klient ble grundig etterforsket av politiet.

– Han har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre, men erkjenner å ha hatt tilgang til en kopi av det aktuelle passet, som altså har befunnet seg på nett og på den måten vært tilgjengelig for flere, sier Antonsen.

– Politiet har først siktet ham for grov frihetsberøvelse, helt tidlig i saken. Så har de siktet ham for identitetskrenkelse to ganger. I det siste avhøret oppfattet jeg at politiet var opptatt av å sjekke folk ut av saken, sier advokaten.

Antonsen opplever at ingen nå mener at den unge mannen har noe med Lørenskog-saken å gjøre, selv om siktelsen formelt ikke er frafalt mot ham.

– Det har nå gått lang tid siden siktelsen, og jeg forventer en rask avslutning av saken overfor min klient, sier advokaten.