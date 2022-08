Lørenskog-saken får ny etterforskningsledelse

– Saken har fortsatt høy prioritet i vårt distrikt. Dette er en krevende og kompleks sak og det har derfor vært viktig for oss å få på plass et faglig sterkt team med solid erfaring fra alvorlige straffesaker, sier leder for Felles enhet for påtale, Vibeke Schøyen i en pressemelding fra Øst politidistrikt.

I juli skrev Romerikes Blad at Gjermund Hanssen trekker seg som påtaleleder i Lørenskog-saken etter å ha hatt rollen de siste to årene.

VG skrev tidligere denne uken at også etterforskningslederne Børge Rønning fra Øst politidistrikt og Frode Lier fra Kripos, samt politiadvokat Jane Lundstadsveen, har trukket seg fra saken. Årsaken er ifølge avisen en faglig uenighet med ledelsen i Øst politidistrikt.

Ny påtaleleder

Nå er det klart at Kari Karlsen Aas tar over etter Gjermund Hanssen.

Aas har ifølge pressemeldingen vært ansatt som politiadvokat i Øst politidistrikt siden 2015.

Aas får med seg politiadvokat Marie Falchenberg og Guro Holm Hansen, som også vil bistå inn i saken. Sistnevnte har ifølge Øst politidistrikt fulgt Lørenskog-saken tett gjennom flere perioder i de snart fire årene etterforskningen har pågått. Falchenberg har tidligere blant annet vært dommerfullmektig ved Oslo tingrett og utreder for Høyesterett.

– Ikke en nedskalering

Kristian Krohn og Trond Andre Solvang tar over som politifaglige etterforskningsledere i saken. De er ansatt ved avsnitt grov vold og drap i Lillestrøm.

– Det er viktig for meg å understreke at de strukturelle endringer vi nå gjør i forbindelse med prioritering og ressurssetting av den videre etterforskningen av Lørenskog-saken, ikke er en nedskalering. Saken etterforskes fremdeles aktivt, og dette teamet vil sikre god framdrift i saken, sier Vibeke Schøyen.

– Det vil bli en periode med overlapping fram til det nye teamet overtar ansvaret for saken. Inntil videre er Gjermund Hanssen fortsatt påtaleansvarlig, sier hun.

Det er snart fire år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien 31. oktober 2018. Hennes ektemann Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. I tillegg er en annen mann siktet for grov medvirkning til frihetsberøvelse. Begge nekter straffskyld.