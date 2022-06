Facebook har stengt Arfan Bhattis brukerkonto

Arfan Bhatti under en tale foran Stortinget i 2012. (Arkivfoto)

NTB

Facebook-kontoen til islamisten Arfan Bhatti er stengt. Det opplyser nordisk kommunikasjonssjef Regitze Reeh i Facebook-eier Meta.

– Vi har også stengt flere andre kontoer han var administrator for og han vil ikke kunne opprette en ny konto igjen, skriver hun i en epost til Aftenposten.

Bhatti la i forrige uke ut et sitat om homodrap på Facebook. Dette innlegget er ikke lenger å finne igjen, skriver Aftenposten.

Flere medier melder at Zaniar Matapour, som er siktet etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag, har hatt en relasjon til Bhatti. Deres forsvarer John Christian Elden har bekreftet at de to har vært naboer.