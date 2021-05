TV 2: Venner tipset politiet da de hørte politiets teori om at Anne-Elisabeth var kidnappet av ukjente gjerningspersoner

Huset til Tom Hagen Lørenskog 20210427. Huset til drapssiktede Tom Hagen i Sloraveien 4 i Lørenskog. Den 28. april er det ett år siden Tom Hagen ble pågrepet av politiet og siktet for å ha drept ektefellen Anne-Elisabeth Hagen. Pågripelsen skjedde halvannet år etter at den 68 år gamle kvinnen forsvant fra hjemmet sitt. Foto: Heiko Junge / NTB

Fortalte politiet om ekteparets samlivsproblemer, og at venninnen fremsto som «knust» og «trist» få uker før hun ble sporløst borte.

2 1/2 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog, er hun ennå ikke funnet. Politiet mener kvinnen er drept, men ingen er foreløpig tiltalt eller straffet i saken.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, mens en mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Begge er løslatt mens saken fortsatt er under etterforskning.

Vitneforklaringer kan ha vært avgjørende



Anne-Elisabeth Hagen (68) bodde i Sloraveien i Lørenskog. Hun forsvant fra sitt hjem på formiddagen 31. oktober 2018. Les mer Lukk

I boken «Lørenskog-mysteriet – forsvinningssaken som rystet Norge», skrevet av TV 2-journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim, skriver forfatterne om vitnene som kan ha fått avgjørende betydning for politiets arbeid med saken og siktelsen mot ektemannen Tom Hagen.

Vitnene meldte seg for politiet kort tid etter pressekonferansen der politiet sa at de mente Anne-Elisabeth Hagen trolig var kidnappet av ukjente gjerningspersoner.



Politiet valgte taushet fremfor åpenhet da de fryktet for kvinnens liv.

Meldte seg ti uker etter at Anne-Elisabeth forsvant



Derfor gikk det hele ti uker før politiet gikk offentlig ut og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen var forsvunnet.

I ettertid har politiet måttet tåle mye kritikk for denne strategien, som flere mener kan ha satt etterforskningen tilbake. Politiet kan i dette tidsrommet ha gått glipp av verdifulle tips i dagene etter at hun forsvant.

De tre vitnene som meldte seg etter politiets pressekonferanse 9. januar 2019 var alle personer som kjente Anne-Elisabeth Hagen godt privat.

Ifølge den nye boken skal de ha gitt politiet opplysninger om ekteskapet, som politiet mener kan underbygge et mulig drapsmotiv.



– Så tilfeldig er ikke verden

Vennene skal også reagert på at politiet brukte betegnelsen «ukjente gjerningspersoner».

– Så tilfeldig er ikke verden, uttalte det ene vitnet, ifølge boken «Lørenskog-mysteriet».

(Artikkelen fortsetter under video)

Her grilles Tom Hagens forsvarer etter fengslingsmøtet

Få uker før Anne-Elisabeth forsvant skal flere venner ha truffet henne i en felles forening. Her skal den savnede ha fremstått som «knust» og «trist», skriver TV 2.

Den da 68 år ganle kvinnen skal ha betrodd seg til sine venner og fortalt om at hun sto midt oppe i ekteskapsproblemer. Dette skal ha hatt utspring i en konflikt flere år bakover i tid.

Venner: Hun var klar for skilsmisse



Krimteknikere har gjennomsøkt ekteparets bolig en rekke ganger. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

Det virket som at hun «hadde fått nok» og var klar for å gå til skilsmisse, heter det i boken.

Kilden skal ha fortalt til politiet at hun aldri hadde opplevd venninnen slik tidligere, og at hun opplevde Anne-Elisabeth som «sår, men bestemt», og klar for ta ut separasjon.

Politiet har senere funnet spor på PC i parets bolig som viser flere søk på skilsmisse og separasjon, senest halvannet år før forsvinningen.

Strid om ektepakten



Hagen-paret giftet seg i 1979. Ifølge ektepakten, signert i 1987, eide Tom Hagen hovedvekten av eiendeler og formue som særeie. Alle Hagens firmaer og aksjeposter står i hans navn, ifølge Dagens Næringsliv. Tom Hagen var ifølge Kapital landets 164. rikeste person i 2019 med en formue på 1,9 milliarder kroner.

Politiet har tidligere bekreftet at parets ektepakt har vært tema i avhør. Ektepakten ville gitt Tom Hagen nesten alle verdiene ved en skilsmisse.

Anne-Elisabeth skulle få en hyttetomt i tidligere Biri kommune, 200.000 kroner i gave fra Tom Hagen og en 1987-modell Citroën, eller bil av tilsvarende standard.

Advokat: – Ektemannen ville blitt flådd av en domstol

Ektepakten ble i 1993 endret slik at også parets enebolig tilhørte Tom Hagens særeie. Flere jurister har ment at ektepakten var svært skjevt fordelt.

– Dersom hun har forsøkt å angripe denne ektepakten i forbindelse med at hun ønsket skilsmisse, så ville ektemannen blitt flådd av en domstol, uttalte advokat Mette Yvonne Larsen til VG i april i fjor.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra eneboligen i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog en gang mellom klokka 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018, ifølge politiets opplysninger.

Etter dette er det ingen sikre opplysninger om hvor hun ble av, eller om hun fortsatt er i live.

