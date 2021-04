Røa-drapet: Drapssiktet sønn varetektsfengsles i fire uker

NTB

Sønnen som er siktet for drapet på advokat Tor Kjærvik, varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Siktede får også medieforbud i to uker, skriver Oslo tingrett i sin kjennelse onsdag. Fengslingen ble behandlet ved kontorforretning, som innebærer at den ikke ble behandlet i et rettsmøte.

I kjennelsen skriver Oslo tingrett at de har lagt vekt på at etterforskningen har vært i en helt innledende fase, og at siktede ikke er ferdig avhørt.

– Fare for bevisforspillelse

– Det er vitner med tilknytning til saken som det er viktig at kan avhøres uten at siktede har mulighet til å påvirke deres forklaringer, noe som også antas å ha betydning for å klargjøre bakgrunn og motiv for hendelsen, heter det.

Det var nettopp begrunnet i bevisforspillelsesfare at politiet begjærte mannen varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud.

Kun tre personer på stedet

Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept i Oslo mandag kveld. Sønnen er siktet for drapet, samt for drapsforsøk på Kjærviks samboer. Ifølge politiet har han knyttet seg til drapshandlingen.

Politiadvokat Anne Marie Hustad opplyste til pressen ved politihuset i Oslo onsdag ettermiddag at det kun var avdøde, siktede og fornærmede (Kjærviks samboer) på stedet mandag kveld.

Sønnens forsvarer, advokat John Christian Elden, har opplyst tidligere at hans klient har samtykket til varetektsfengsling, men ikke tatt stilling til straffskyld.