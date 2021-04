Samboer avviser påstand om familiekonflikt før Tor Kjærvik-drapet

– Det jeg kan si, er at dette i aller høyeste grad kom overraskende og som lyn fra klar himmel. Samboeren har ikke oppfattet at hun har hatt en dårlig relasjon til siktede. Ingen hadde trodd at noe som dette skulle skje, sier bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til TV 2.

Tor Kjærvik var i en årrekke blant Norges mest profilerte advokater. Her er han fotrografert under NOKAS-saken i september 2005. Foto: Alf Ove Hansen / NTB

Kjærviks sønn i 30-årene er siktet for drap på Kjærvik og drapsforsøk på Kjærviks samboer.

– Hun var vitne til at samboeren ble skutt og drept og opplevde selv å bli utsatt for drapsforsøk. Det er en fryktelig påkjenning – en fullstendig traumatiserende opplevelse, sier Andenæs til NTB.

Sønnen har ikke tatt stilling til straffskyld, men har samtykket til varetektsfengsling, opplyser Elden.

Tirsdag forklarte den siktede sønnen seg om de faktiske forhold, opplyser advokat John Christian Elden til ABC Nyheter.

– Han har det ikke bra. Han får medisinsk tilsyn, sier Elden.



Ifølge politiet har han knyttet seg til drapshandlingen.