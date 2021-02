Stian Blipp slutter i Senkveld: - Veldig vemodig

Helene Olafsen og Stian Blipp tok over «Senkveld» etter Thomas Numme og Harald Rønneberg i 2018. Til høsten er det i hvert fall slutt for Blipp sin del. Hva som skjer med programmet videre, er usikkert.

Dag Robert Jerijervi - Kampanje.com

TV 2-profilen forsvinner fra skjermen.

Nyheten om at Stian Blipp gir seg i «Senkveld» bekreftes både av TV 2 og av Blipp selv overfor VG.

- Stian Blipp skal slutte i «Senkveld». Hva som skjer til høsten er det ikke tatt noen avgjørelse på. Men Stian er en av TV 2s viktigste profiler og vi regner med at han blir å se på TV 2 i fremtiden også, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til VG.

Stian Blipp ble for alvor kjent som programleder for «Idol» og «Norske Talenter» i 2012. I 2017 fikk han sitt eget program - «Stian Blipp Show» - og siden høsten 2018 har han ledet «Senkveld» sammen med Helene Olafsen.



Til VG sier han at det har vært en vanskelig avgjørelse å gi seg.

- Så det er veldig veldig vemodig og skulle si takk og farvel til det miljøet der, og alt vi har gjort sammen, men samtidig fint, for jeg gjør noe jeg har hatt veldig lyst til å gjøre en god stund.

I september er han aktuell med sitt eget standup-show i Bergen kalt «Cirque du Blipp».

(Denne saken var først på trykk på Kampanje.com).