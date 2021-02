– Jeg gleder meg enormt til å være programleder for «Naked Attraction Norge», og det er rett og slett fordi jeg elsker kropp. Jeg synes vi ser alt for lite av ekte, vanlige, nakne kropper. Selv jeg, som utdanna sexolog, kan skvette litt når jeg plutselig ser noen nakne. Vi er så vant til pornokropper og glossy, retusjerte bilder med filterbruk at vi nesten synes en vanlig kropp og et vanlig ansikt er rart, sier Tuva Fellman i en melding.

I «Naked Attraction», som ifølge Discovey har vært en seersuksess i både Storbritannia, Danmark og Finland, er deltagerne nakne. I programmet skal en av deltagerne velge seg en date blant fem kandidater. Kandidatene er skjult bak hver sin glassvegg, og litt etter litt kommer de nakne kroppene deres til syne. For hver runde i programmet må én kandidat forlate studio, helt til deltageren står igjen med den som best fanger hens preferanser.

Programleder og sexolog Tuva Fellman hjelper til med utvelgelsen og bistår med kunnskap om kropp, sex og tiltrekning.

– Utallige ganger har jeg sittet i garderoben i svømmehallen og egentlig hatt lyst til å bli der. Det er så spennende å se på vanlige, nakne kropper. Ikke bare fordi de kanskje er flotte å se på, men fordi alle er så forskjellige. Visste du for eksempel at hos 56 prosent av alle kvinner henger de indre kjønnsleppene ut av de ytre? Det er det sjelden internett viser deg, men det skal du få se i «Naked Attraction Norge», sier Fellman.



Fellman har gjennom mange år gitt ungdom råd om kropp og sex i P3s Juntafil. Programlederrollen for «Naked Attraction Norge» er hennes første jobb for Discovery.

– «Naked Attraction Norge» skal opplyse like mye som det skal vise fram, og jeg kan ikke tenke meg en person som er bedre kvalifisert til å lede dette programmet enn Tuva Fellman. Hun har løftet kroppstematikk, seksualitet og identitet i over ti år i NRK, og har en unik evne til å få gehør hos ungdom. Vi er stolte over å få henne med på laget her i Discovery, sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery.

Programmet kommer på strømmetjenesten discovery+ våren 2021.

Les også: Spontan korona-ide rett inn på Podtoppen: - Folk har hatt Ronny-abstinenser



(Saken ble først publisert på Kampanje).