FHI-overlege: Mutantviruset har lavere spredningsevne enn først antatt

FHIs beregninger tilsier at den britiske virusmutasjonen har noe lavere R-tall enn først antatt, opplyser overlege Preben Aavitsland til Bergens Tidende.

Aavitsland bekrefter overfor avisen at flere vurderinger rundt mutasjonen blir oppdatert når FHI kommer med en ny risikorapport.

Blant annet har FHI gjort beregninger av hvor smittsom den nye mutasjonen egentlig er. FHI har tidligere beregnet at spredningsevnen, R-tallet, har vært mellom 0,4 og 0,5 høyere hos mutasjonen.

– Vi regner med at spredningsevnen for den engelske varianten er sånn at en pasient i gjennomsnitt smitter omtrent 0,3 eller 0,4 flere pasienter enn en pasient med det gamle viruset, sier Aavitsland.

– Det er basert på en ny tolkning av bildet vi ser blant annet fra Danmark og Storbritannia. Det er fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette, legger han til.

135 tilfeller



Ifølge FHI er det påvist 135 tilfeller av den britiske mutasjonen av coronaviruset i Norge.

FHI analyserer nå langt flere prøver for virusmutasjonen enn tidligere, og flere av de nye tilfellene ligger tilbake i tid.

Fram til utbruddet i Nordre Follo på Østlandet kunne alle tilfeller av den muterte varianten i Norge knyttes direkte til reiser til utlandet. Utbruddet er det første kjente tilfellet hvor mutantviruset har smittet mellom personer i Norge. Det er innført svært strenge tiltak i en rekke kommuner på Østlandet, inkludert hovedstaden, som følge av utbruddet.

Advarer mot tredje bølge



Helseminister Bent Høie (H) har tatt til orde for strengere tiltak etter utbruddet av den britiske mutasjonen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har tidligere advart om at spredningen kan drive fram en tredje virusbølge i Norge.

– Jeg vil minne om at denne varianten av viruset er vesentlig mer smittsomt enn det viruset vi allerede er kjent med. Det har potensial til å kunne drive fram en tredje bølge med voldsom kraft i Norge, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressebrifing forrige uke.