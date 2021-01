– Vi har vært usikre på bevegelsesmønsteret her, så vi valgte stenge for å sikre at vi ikke får videre spredning, sier ordfører Torhild Haugann til NRK.

Ingen flere enn den ene innbyggeren har onsdag testet positivt. Kommunen, som har rundt 461 innbyggere , har inntil denne uka vært blant de få smittefrie i Norge.

Antall smittefrie kommuner er nå 15, framgår det av tall fra FHI.