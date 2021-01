Nakstad om jul og nyttår: – Folk var flinke

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener vi nå er i en bedre situasjon enn mange andre europeiske land.

Det var flere bekymringer knyttet til om fjorårets jule- og nyttårsfeiringer ville føre til mer smitte i samfunnet.

– Folk var flinke til å følge smittevernrådene i jula og etter det ekstra skippertaket som ble tatt de to første ukene i januar, er vi i en bedre situasjon enn mange andre europeiske land, sier Espen Rostrup Nakstad til ABC Nyheter.

De første ti dagene i 2021 økte smitten i Norge, og 5. januar ble det satt smitterekord, da 929 smittetilfeller ble registrert – det høyeste siden viruset ankom landet. Siden har kurven kun gått nedover.

Nå mener Nakstad vi vil kunne gå gjennom vinteren med færre inngripende smitteverntiltak og en mye bedre situasjon for samfunnet dersom vi lykkes med å beholde kontrollen.

– Mye står og faller ved om smittetrenden fortsetter nedover eller om den begynner å øke igjen i slutten av januar. Hvilken vei det tipper er vanskelig å si akkurat nå, sier han, og fortsetter:

– Årstiden, det generelle smittenivået, faren for muterte virus og folks motivasjon for å følge smittevernrådene vil bli avgjørende.

Skjenkestoppen oppheves

Etter Stortingets flertallsvedtak, besluttet Regjeringen å endre de nasjonale skjenkereglene.

Kommuner med lavt smittetrykk vil fra fredag 22. januar kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering.

Nakstad forklarer at grensen for «lavt smittenivå» må vurderes av kommunene i lys av hvor smitten er og hvilket smittenivå man har ligget på siste 14 dager.

– Dette er vurderinger kommunene må gjøre selv basert på den rådgivningen som er gitt fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, sier han.

Som en tommelfingerregel mener Nakstad man kan si at risikoen er lav dersom kommunen ikke har noen pågående smitteutbrudd, har etablert gode systemer for testing og smittesporing, og samtidig har smittetall som ligger godt under 100 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste to uker.



– Hvordan tror du åpningen av alkoholservering vil påvirke smittetallene?

– Vi vil nok komme til å se smitteutbrudd knyttet til utesteder i Norge, men om det blir flere eller færre enn i dag avhenger i stor grad av smittepresset i ukene fremover.

Helseminister Bent Høie har uttalt at han synes opphevingen kommer for tidlig.

Forlenger sosial nedstenging

Onsdag informerte byrådet i Oslo om at de forlenger den sosiale nedstengingen i to uker, og kommunen vil heller ikke gi serveringssteder lettelser i restriksjonene knyttet til skjenking av alkohol.

– Starten av 2021 har gitt oss et veldig tydelig signal. Vi er langt fra ferdig. Vi står fremdeles i en alvorlig og usikker situasjon. Vi kan ikke ta noen sjanser, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Han meddelte at byrådet har bestemt å forlenge den sosiale nedstengingen, som når har vart i over to måneder, i to uker til, men allerede til uken vil kommunen vurdere lettelser.

– Å gå til gult nivå i ungdomsskolen vil være blant det første vi vurderer. Det samme med fritidsaktiviteter for ungdom. Deretter vil vi se på andre mulige lettelser, sa Johansen.