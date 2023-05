Martha Stewart er den eldste modellen på forsiden av Sports Illustrated noensinne

Martha Stewart er nå den eldste som har vært modell for Sport’s Illustrated.

Den kjente TV-kokken mener forsiden kan bli historisk.

Martha Stewart har blitt Sports Illustrateds eldste modell noensinne, når hun nå poserer for magasinets årlige badedraktsutgave i en alder av 81 år.

Det skriver The Guardian.

Stewart tror at vennen, rapperen Snoop Dogg, vil like forsiden.

Den kjente TV-personligheten og kokken er en av fire modeller på årets utgave, som har som mål å feire sterke kvinner som «lever i et miljø hvor de ikke føler begrensninger, verken internt eller eksternt».

De andre modellene er skuespiller Megan Fox, modellen Brooks Nader og musiker Kim Petras.

Magasinet som norske Vendela Kirsebom, den gang 26 år gammel, var på forsiden av i 1993, har hatt bademote på forsiden siden 1964.

– Tenker ikke mye på alder

Vendela Kirsebom var 26 år gammel da hun prydet forsiden på amerikanske Sports Illustrated i februar 1993.

«Da jeg hørte at jeg skulle være på forsiden av Sports Illustrated Swimsuit, tenkte jeg: Ok, dette er ganske bra», sa Stewart i et intervju om forsiden.

Jeg tror jeg blir den eldste personen noensinne på forsiden av Sports Illustrated», fortsatte Stewart.

– Og jeg tenker ikke så mye på alder, men jeg tenkte at dette er ganske historisk og at jeg må se veldig bra ut, forteller TV-personligheten.

Stewart, som ble fotografert i Den dominikanske republikk, ble spurt om hva vennen og samarbeidspartner, rapperen Snoop Dogg, ville tenke om forsiden. Hun lo og svarte: «Snoop kommer til å synes det er fantastisk».

Slår Musk

Martha Stewart sier at hun ikke tenker mye på alder.

Forsiden betyr at hun nå er den eldste kvinnen som har stilt opp i Sports Illustrateds badedraktsutgave, og hun slår da Elon Musks mor, modellen Maye Musk, som stilte i 2022 da hun var 74 år.

Sports Illustrated kaller Stewart for «den første influenseren». Hun ble allment kjent på 80-tallet gjennom kokebøker og matprogrammer.

Siden da har Stewart skrevet 99 bøker, hatt flere matprogrammer, lansert sitt eget livsstilsmagasin og solgt egne klesmerker samt mat og hjemmeprodukter.