Martha Stewart er kjent for mange som en driftig forretningskvinne og TV-personlighet. Og for at hun i 2004 ble dømt til fengselsstraff for innsidehandel.

Klarte ikke slutte å tenke det

Denne uken gjestet Stewart The Ellen DeGeneres show, og spilte spillet «To løgn og en sannhet» med talkshow-vert Ellen DeGeneres (63).

Da avslørte Stewart (80) at hun tidligere hadde datet skuespiller Anthony Hopkins, og avslørte overfor DeGeneres hvorfor hun gjorde det slutt, skriver Insider.

Stewart skal ha slått opp med Hopkins fordi hun ikke klarte å slutte å tenke på ham som Hannibal Lecter, den beryktede kannibalen fra filmen «Nattsvermeren» fra 1991.

Trodde ikke det var sant

Stewart startet nemlig andre runde av spillet med påstanden:

«Jeg datet Sir Anthony Hopkins, men slo opp med ham fordi jeg ikke kunne slutte å tenke på ham som Hannibal Lecter».

Talkshow-verten DeGeneres trodde påstanden var en av de to løgnene, og ble sjokkert da Stewart avslørte at påstanden var sann.

– Jeg har et stort, skummelt hus i Maine. Det ligger på avsidesliggende helt for seg selv på 100 dekar inn i skogen, og jeg kunne ikke engang forestille meg å ta Anthony Hopkins dit, sier Stewart før hun fortsetter:

– Jeg kunne ikke, for alt jeg kunne tenke på var at han spiste... Du vet.

Nå 84 år gamle Anthony Hopkins regnes som å være en av verdens største nålevende skuespillere.

Det er likevel fortsatt rollen som kannibalen Hannibal Lecter han er mest kjent for. Han vant også Oscar for beste mannlige skuespiller for portretteringen av den beryktede kannibalen.