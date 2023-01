Aslak Maurstad avslører kronisk sykdom: – Har vært på sykehuset 18 ganger etter «Farmen kjendis»

Aslak Maurstad var bekymret for hvordan sykdommen kom til å påvirke oppholdet hans inne på gården under innspillingen av «Farmen kjendis».

I årets sesong av «Farmen kjendis» får seerne se blant annet skuespiller Aslak Maurstad (30) prøve seg på å drive en gård fra 1923.

Nå avslører Maurstad at det ikke var gitt at oppholdet skulle bli som det ble, og at han fryktet at han måtte trekke seg på grunn av sykdom.

Til Her og Nå kan nemlig Maurstad avsløre at han har en type leddgikt som heter ankyloserende spondylitt, tidligere kjent som Bekhterevs sykdom, som kan gi sterke smerter.

Måtte på sykehuset 18 ganger etter innspilling

– Min store bekymring var at jeg skulle komme inn på gården og få inflammasjon med en gang, men det er veldig bra at det ikke skjedde. Hvis jeg hadde måttet trekke meg på grunn av sykdom, hadde det vært ille, sier han til Her og Nå.

For å holde sykdommen i sjakk hadde Maurstad med seg medisiner i sprøyteform inn på gården.

Aslak Maurstad (t.v.) er sammen med moren Mari Maurstad og brødrene Stinius (øverst) og Scott (t.h.) også å se i TV 2-programmet Sofa. Les mer Lukk

Maurstader sønn av skuespiller Mari Maurstad. Han er også å se på TV 2-programmet Sofa sammen med moren og de to brødrene Scott og Stinius Maurstad.

Etter oppholdet på gården, da Maurstad var tilbake til hverdagen, kom imidlertid smertene tilbake, verre enn noen gang.

– Etter at jeg kom hjem fra «Farmen» har jeg vært på sykehuset 18 ganger, altså fra jeg kom ut av gården på sommeren og frem til desember. Det er ikke sikkert at det har noe med «Farmen» å gjøre, men jeg har aldri vært så mye på sykehus før som det jeg har vært etter at jeg var inne på gården. I perioder var jeg på sykehus én gang i uken, forteller han.

Ingen kur

Ifølge NHI.no er aksial spondyloartritt en kronisk revmatisk betennelse. Det er først og fremst ledd og sener i ryggen, bekkenet og brystkassen som blir angrepet, men også kjeveledd, skuldre, hofter og knær kan angripes. Mange får også betennelser i senefester.

Når Maurstad har vært inne på sykehuset er det nettopp for å trekke ut betennelsesvæske i leddene, og for å sprøyte inn medisin, forteller han.

Man vet ikke årsaken til sykdommen, og det finnes heller ingen kur.

Heldigvis er det ikke farlig, men det er forbundet med sterke smerter, og kan uten behandling og oppfølging gi utslag som krum rygg.