Bond-stjerne George Lazenby i hardt vær etter «sjokk-intervju»

George Lazenby er i hardt vær etter at den australske stjernen fortalte gamle røverhistorier på scenen i Perth. noen av historiene ble for sterk kost for en del publikummere.

Den australske skuespilleren var det store trekkplasteret under en tilstelning for å hedre Bond-musikken, men publikum fikk historier fra virkeligheten, som kunne vært tatt rett ut av 007-universet.

Lazenby (83) spilte i kun én 007-film; «James Bond i hemmelig tjeneste» fra 1969, men over fem tiår senere lever han fortsatt godt på rollen.

Lørdag skulle han være trekkplasteret under et show kalt «The Music of James Bond with George Lazenby» i australske Perth. Showet var dels WA Symphony Orchestra som spilte de klassiske musikklinjene fra filmen-serien, andre musikalske innslag og et intervju med Lazenby på scenen. Det var det siste som ikke falt i god jord hos mange publikummere.

– Sexistisk og homofobisk

George Lazenby ble stjerne over natten da han tok over rollen som James Bond etter Sean Connery i 1969. Her sammen med Bond-piken Diana Rigg under innspillingen av «James Bond i hemmelig tjeneste». Les mer Lukk

– Han brukte hele intervjuet på stort sett fortelle om sine seksuelle erobringer. Han var homofobisk, bannet og pratet i alle fall ikke om Bond-filmene. Han nedtonet også dronningens rolle dagen etter at hun døde, erindret en konsertgjenger til lokalradiokanalen 6PR radio.

Publikummere fortalte at de fikk høre om navngitte erobringer skuespilleren hadde gjort under sin tid som modell og skuespiller i London på 1960– og 70-tallet. Mange ble opprørte spesielt siden det var flere barn i salen.

– Det var ikke en gang sjarmerende, ikke var det morsomt. Det var ekkelt og støtende. Det var absolutt en forferdelig oppførsel, sier en publikummer til radiokanalen. På et tidspunkt var det en publikummer som konfronterte Lazenbys uttalelser fra scenen og intervju-sekvensen ble avsluttet.

Overdrevne historier

En annen innringer nedtonet uttalelsene og sa historiene var «overdrevne for komisk effekt».

– Det var ingen som ble kidnappet og ingen som ble voldtatt. Folk ble så «woke» (en form for politisk korrekthet red. anm). Det var veldig underholdende frem til folk begynte å rope og bue, sier konsertgjengeren til radiokanalen.

Tilbakemeldingene ble så sterke at symfoniorkesteret måtte gå ut med en uttalelse der de tok avstand fra Lazenbys uttalelser. Også promotøren Consertworks gikk ut og tok avstand fra uttalelsene og avslørte at den tidligere Bond-stjernen ikke ville ta del av den siste opptredenen av showet i Melbourne.

Lazenby beklager

Nå har også Lazenby selv gått ut og beklaget oppførselen i en uttalelse på Instagram, ifølge BBC.

– Jeg er lei meg og trist over å høre at mine historier i Perth på lørdag kan ha støtt noen. Det var aldri min intensjon å komme med sårende eller homofobiske kommentarer og jeg er virkelig lei meg om mine historier, som jeg har delt mange ganger, ble tatt imot på den måten.

– Jeg ønsket kun å dele min historie, skriver Lazenby.