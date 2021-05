Svein Østvik mener han ble sabotert av NRK

Svein Østvik mener han ble sabotert under «Debatten»-sendingen. NRK er uenig.

«Charter-Svein» Østvik reagerer på at ingen hadde ryggen hans i «Debatten».

Denne uken møtte Svein Østvik og Leif Einar Lothe hverandre i «Debatten» på NRK. De to TV-ansiktenes opptreden har høstet både ros og frustrasjon i sosiale medier.

Nå reagerer Østvik på at han følte seg alene under programmet, noe han på forhånd skal ha blitt fortalt at han ikke kom til å være.

– Fire mot én

Til Dagbladet forteller TV-profilen at han hadde blitt fortalt at det kom til å være en ekspert i studio som ville stille kritiske spørsmål til coronahåndteringen.

– I stedet ble det fire mot én, sier han.

I forkant av debatten hadde Østvik sett mye på den såkalte Corman-Drosten-rapporten, hvor flere uavhengige forskere konkluderer med at PCR-testene ikke fungerer til sin hensikt.

Ifølge Faktisk.no bekrefter eller avkrefter Polymerase Chain Reaction (PCR) corona ved å lete etter virusets arvestoff.

NRK uenig

Østvik mener han ble «sabotert» av NRK, ettersom han ble frarådet å bruke denne rapporten. Han mener han ble avbrutt da han skulle fortelle om den.

NRK mener derimot at det ikke var fire mot én, og understreker at Østvik fikk stille et spørsmål til Nakstad om testmetoden.

– Det var Østvik mot Lothe om skepsisen, som et oppspill. I tillegg ønsket Østvik å stille et spørsmål til Nakstad om testmetodene, det fikk han lov til, før vi takket han av, sier programredaktør i NRK, Knut Magnus Berge til avisen.