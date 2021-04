Hvis motstanderen din er i ferd med å grave sin egen grav, ikke slåss med ham om spaden, er det visst noe som heter. Det er litt sånn jeg har det med «Charter-Svein» Østvik og hans meningsfeller. En broket gjeng av folk med varierende grad av konspiratorisk forfølgelsesvanvidd og begrensninger i den kognitive prestasjonen. De får bare holde på.

Men så er det ikke bare den gamle barkrakkrytteren og det lille hundretall av medsammensvorne som samler seg på Eidsvolls plass utenfor Stortinget på lørdager og brenner munnbind, som har latt seg rive med i den lille coronaskeptiske bølgen som har skvulpet rundt bena våre den siste tiden.

Det vet alle som følger med på kommentarfelt på Facebook. Med en gang det postes noe om corona eller vaksiner eller helsemyndighetene våre, så er de der. Ikke bare en håndfull. De gjør seg gjeldende, viser til forskning de ikke kan lese, fakta de ikke forstår og konspirasjonsteorier som ikke står til troende. Hos noen etterlater de kanskje et inntrykk av at de som er coronafornektere, vaksinemotstandere og munnbindbrennere, på den ene side, og resten av den oppegående norske befolkningen, myndighetene våre og fagfolkene våre på den andre siden, er like i størrelse.

De er ikke like størrelser.

Svein Østvik og co. er en gjeng voksne snørrunger med misforstått og forskrudd virkelighetsforståelse, de har ingenting konstruktivt å komme med i den situasjonen Norge og verden befinner seg. I sluttfasen av pandemien. Disse kreftene er bare destruktive.

Svein Østvik sto igjen uten klær.

Derfor var det ikke bare greit, men også helt riktig, å slippe Svein Østvik (59) til på Debatten på NRK. Til å snakke om testmetoder han åpenbart ikke forstår, argumentere mot munnbind uten argumenter og fortelle om omsorg han ikke har.

Kritikken mot Debatten for å ha invitert Østvik, startet lenge før sending tirsdag, og har ikke stilnet siden. Jeg mener den bommer.

For i studio kunne Leif Einar «Lothepus» Lothe parkere Charter-Svein med sunn fornuft, Espen Nakstad kunne med sympatisk overbærenhet sette ting i sammenheng for ham – og overlege Elisabeth Toverud Landaas ved mikrobiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus kunne forklare hvordan Covid-19-testen egentlig gjøres og virker.

Og Svein Østvik sto igjen uten klær.

Frontkjemperne i kampen mot pandemidugnaden trenger å avsløres for det de er: en ignorant, men – i kraft av faren for å påvirke flere til å motarbeide smittevern og vaksinering – potensielt farlig strømning.

Det skjedde på Debatten på onsdag. Svein Østvik viste seg som en forvirret, trist klovn – først i møte med Lothepus og så i møte med Nakstad.

Det var viktig, og Fredrik Solvang og resten av Debatten-redaksjonen skal ha honnør for at de tok jobben.