Mystisk objekt dukket opp på stranden

Australia:

Ukjent objekt er skylt opp på en strand på vestkysten av Australia.

En gigantisk metallsylinder, på størrelse med en liten bil, er skylt opp på en strand i Vest-Australia. Dette er den andre observasjonen av et mystisk objekt i Australia i løpet av tre uker.

Australsk politi er usikre på hva objektet var og advarte publikum om å nærme seg det. Mandag kveld kunne imidlertid politiet bekrefte at analyser et laboratorium kunne fastslå at gjenstanden er trygg og ikke en risiko for samfunnet.

Flere spekulasjoner

Politiet koordinerer nå en etterforskning av gjenstandens opprinnelse og har bedt publikum om å holde seg unna. De tror ikke at objektet stammer fra et kommersielt fly og oppfordrer folk til å avstå fra å trekke konklusjoner.

Flere har spekulert i om gjenstanden kan knyttes til UFO-er eller stammer fra det savnede malaysiske MH370-flyet, som forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing i mars 2014.

Videoer fra sosiale medier viser at det kobberfargede objektet ser ut til å være i en skadet tilstand. Det ser også ut til å være en del av et større objekt, ettersom det ser ut som den nedre halvdelen revet av, med ledninger og kabler som løsnet fra den.

Indisk satelittrakett

På sosiale medier har andre spekulert i om gjenstanden kommer fra en indisk satelittrakett. Dette tror også Alice Gorman, ekspert på romfartsteknologi.

Gorman forteller The Guardian at hun tror gjenstanden er en drivstoffsylinder som stammer fra det tredje trinnet i den indiske raketten som ble skutt opp 14. juli.

Hun forklarer videre at politiet gjør rett i å holde publikum unna gjenstanden da den mest sannsynlig kan inneholde giftige stoffer.



14.juli skjøt India opp en rakett som skal lande på månens overflate. Les mer Lukk

– Mye rakettbrensel er faktisk ganske giftig, så selv om denne sylinderen har eksistert en stund og tydeligvis ikke har drept noe av det som vokser på den, er det grunn til å ta forholdsregler – mye rakettbrensel er ikke særlig vennlig innstilt til levende ting.

Gorman sier videre at neste skritt er å finne ut hvor sylinderen stammer fra og returnere den til opprinnelseslandet, i henhold til FNs Outer Space Treaty.