Prins Harry slår tilbake i retten: – Ingen vil være offer for telefonhacking

Prins Harry avviser at han innerst inne vil at telefonhacking-påstandene mot den britiske pressen skal være sanne, men sier han vil synes det er urettferdig om retten ikke tror på ham. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

NTB

Prins Harry var onsdag tilbake i vitneboksen i London for andre dag med grilling over påstandene om at britiske tabloidaviser brukte ulovlige metoder mot ham.

Prins Harry er denne uka i retten for å forklare seg i søksmålet mot mediehuset Mirror Group Newspapers (MGN), utgiveren av avisen Daily Mirror og andre tabloider, som han hevder har brukt omfattende ulovlige metoder for å grave fram historier om ham og kongefamilien.

Prins Harry hevder blant annet at tabloidene hacket telefonsvareren hans og betalte privatetterforskere for å innhente informasjon om ham og de som sto ham nær.

Kraftige påstander

På spørsmål om han ville bli skuffet eller lettet dersom retten fant at han aldri hadde blitt avlyttet av pressen, svarte Harry bastant at det «kun var spekulasjon», at det ville antyde at retten «aksepterte ulovlig telefonhacking».

Han sa videre at han ville føle at en slik avgjørelse var urettferdig, og hevder telefonhackingen var så omfattende at den foregikk på en «industriell skala på tvers av minst tre aviser av gangen».

Da advokat Andrew Green spurte om Harry «ville at det skulle være sant at han fikk telefonen hacket», svarte prinsen: «Ingen ønsker å være offer for telefonhacking».

Se video: Harrys ensomme timer i London

– Mildt sagt sårende

Harry saksøker Mirror Group for totalt 140 artikler publisert mellom 1996 og 2010, som han hevder inneholder informasjon som er innhentet på ulovlig vis. Retten skal ta stilling til 33 av disse artiklene.

Onsdag ble artikkelen med tittelen «Hurra-Harry dumpet» fra 2007, lagt fram for retten. Harry påstår saken, som omtaler bruddet hans med ekskjæresten Chelsy Davy, «feiret» slutten på forholdet hans og hevder pressen ikke kunne vite at de hadde slått opp på det tidspunktet artikkelen ble publisert uten å bruke ulovlige metoder.

– Det var mildt sagt sårende at et så privat øyeblikk ble latterliggjort, sa Harry og fortsatte:

– Det faktum at betalinger til privatetterforskere ble referert til som «Project Harry» er utrolig urovekkende.

Green avviste i retten at tittelen på saken «feiret» prinsens brudd og sa artikkelen siterte en venn av Harrys ekskjæreste som hevdet «hun ble lei av hurra-livsstilen hans».

Paranoia og depresjoner

Harry har også satt spørsmålstegn ved at så mange sitater angivelig kommer fra en «kongelig kilde».

Med henvisning til en artikkel fra 2008 om at han ikke fikk lov til å returnere til militærtjeneste i Afghanistan, sa Harry: «Det er mistenkelig at så mye tilskrives en kongelig kilde».

I en skriftlig vitneforklaring har prinsen forklart hvordan han slet med enorm paranoia og depresjon som følge av artiklene, som han hevder gjorde det vanskelig å stole på noen.

– Vennskap gikk unødvendig tapt, skriver prins Harry, som hevder enkelte av vennene hans ble «øyeblikkelige mål» for den britiske tabloidpressen.

Går hardt ut mot regjeringen

På spørsmål om en artikkel som hevdet Harry tok narkotika som tenåring, var i offentlighetens interesse, svarte prinsen tirsdag at det var forskjell på «offentlig interesse og hva som interesserer offentligheten».

Da han fikk spørsmålet på nytt onsdag svarte Harry:

– Jeg tror ikke det påvirker samfunnets velferd.

Harry har gått hardt ut mot den britiske regjeringen i rettssalen denne uka, som han anklager for å ha «null appetitt» for det han mener er nødvendig presseregulering.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak ble spurt om påstandene under et møte i Washington tirsdag, men sa han følger britiske statsministres tradisjon om å «ikke kommentere kongefamilien».

Saken mot utgiveren av tabloidavisen Daily Mirror er det første av de tre søksmålene som behandles i retten i London.