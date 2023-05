Ekspert: Disse områdene kan bli avgjørende i kampen om Ukraina

Det svenske oberstløytnanten Joakim Paasikivi mener spesielt tre områder kan vise seg å bli viktige.

I flere måneder har ukrainske og russiske styrker kjempet om byen Bakhmut i Donetsk i det østlige Ukraina. Russland og Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevder å ha full kontroll over byen som er smadret til ruiner.

På den andre siden har Ukraina delvis benektet påstandene fra russisk side, men søndag så Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ut til å innrømme at Bakhmut har falt da han møtte pressen under G7-møtet i Hiroshima i Japan, og at slaget er avgjort til Russlands fordel. Samtidig presiserte presidenten at det nesten ikke er noe igjen i Bakhmut, kun ruiner og døde russiske soldater. Søndag kveld ble det likevel rapportert om en fremrykking ved Bakhmut fra ukrainsk side.

Ulike kilder kommer med motstridende meldinger om utfallet av slaget om Bakhmut. Den svenske svenske oberstløytnanten Joakim Paasikivi peker ut andre områder han tror er de neste nøkkelområdene i kampen om Ukraina.

Zaporizjzja

Paasikivi peker på de ukrainske fylkene Zaporizjzja, Kherson og Krim som kommende nøkkelområder i krigen. I tillegg til fylkene Donetsk og Luhansk annekterte Russland fylkene Zaporizjzja, Kherson og Krim i september i fjor, til tross for at Russland ikke har full kontroll i flere av fylkene.

Når det gjelder Zaporizjzja tror oberstløytnant Paasikivi at det vil utspille seg harde kamper om fylket til sommeren. Han tror Ukraina vil gå frem i fylket og forsøke å avskjære de russiske linjene som går på tvers av fylket for å gjøre det vanskelig for Russland å føre styrker fra andre steder i Ukraina til Krim-halvøya.

Ved å ta dette området sier han til svenske SVT at Ukraina kan være nær ved å skyte mot Kertsjbroen som forbinder forbinder Russland og Krim-halvøya.

Kherson

Det ukrainske fylket Kherson skilles av elva Dnipro og ukrainske og russiske styrker kontrollerer i større eller mindre grad hver sin side av elvene. Paasikivi sier til SVT at om Ukraina først klarer å krysse elven, tror han det vil skape store problemer for Russland som da må regne den nordlige delen av Krim-halvøya som truet.

Posisjonen Ukraina kan oppnå ved å krysse elven og trusselen en slik kryssing vil utgjøre gjør Kherson til et nøkkelområde.

Krim

Det ukrainske fylket Krim, eller Krim-halvøya, ble i 2014 annektert av Russland. Siden den gang har Russland og landets president Vladimir Putin kontrollert halvøya som spilte en nøkkelrolle i den russiske invasjonen av resten av Ukraina i februar i fjor.

Krim anses som en komplett del av Russland fra Kremls side omtales ofte som Putins «røde linje». Hva «røde linje» er det ingen som vet med sikkerhet, men flere eksperter og myndighetspersoner i både Ukraina og Vesten har omtalt linjen som et triggerpunkt der Russland kan eskalere konflikten ytterligere. Russlands president Vladimir Putin har omtalt halvøya som et «hellig sted» for russere.

Paasikivi mener Krim-halvøya er avgjørende for hele krigen.

– Hvis Ukraina kan true Krim, vil det trolig bli åpenbart for Russland at det de kaller deres spesielle militæroperasjon ikke har noen forutsetninger for å lykkes, sier han til SVT.

Hvis man slår Paasikivis spådommer om de tre fylkene sammen handler ukrainernes krig nå om hvordan ukrainske styrker kan posisjonere seg for å true Krim-halvøya.

Har varslet motoffensiv

Gjennom vinteren og våren har den ukrainske flere ganger omtalt det de kaller en motoffensiv mot de russiske styrkene som oppholder seg sør og øst i Ukraina. De er fortsatt uklart når den ukrainske offensiven skal finne sted. Ukraina har varslet at det hele skulle skje i løpet av våren, men bortsett fra noen mindre offensive operasjoner har ikke noe overveldende offensiv skjedd.

Den svenske oberstløytnanten er tydelig på at den bør finne sted snart.

– Jo lenger man utsetter på ukrainsk side, jo mindre tid har man til å kjempe til høstregnet kommer. Det er en begrenset periode med gunstig vær, og den avsluttes en gang i september eller oktober, sier Paasikivi.