Hyundai og Kia inngår forlik etter Tiktok-utfordring

De sørkoreanske produsentene Hyundai og Kia inngår forlik i et søksmål fra bileiere som har blitt frastjålet biler i en Tiktok-utfordring. Foto: AP / NTB

De sørkoreanske bilprodusentene Hyundai og Kia inngår forlik i et søksmål fra bileiere som ble frastjålet biler etter en Tiktok-utfordring i USA.

Tyveri av Kia- og Hyundai-biler i USA skjøt i været i halvveis gjennom fjoråret etter at en utfordring i den populære kinesiske videodelingsappen Tiktok viste hvor lett det var å stjele visse modeller av disse to bilmerkene.

Forliket kan koste de to bilprodusentene opptil 200 millioner dollar. Mesteparten av beløpet skal gå til å dekke for tyverirelaterte tap, ifølge en uttalelse fra de to selskapene fredag.

Tyverier knyttet til Tiktok-utfordringen har resultert i minst 14 bilulykker og åtte dødsfall, ifølge den amerikanske transportmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Hyundai og Kia har i ettertid oppgradert antityveriprogramvare i bilene og utstyrt titusener av biler med ny rattlåsemekanisme. Tiktok har ikke svart på nyhetsbyrået AFPs henvendelser om å kommentere saken.