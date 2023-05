Ukrainerne tror på seier før motoffensiven

Ukrainere demonstrer i Tallinn på ettårsdagen for krigen. Undersøkelser viser at ukrainerne er optimistiske på seier før den mye omtalte motoffensiven. Mye mer optimistiske enn de var før krigen brøt ut.

Patriotismen er høy blant ukrainerne før den mye omtalte motoffensiven. Inntrykket er at fienden er uorganisert og dårlig utstyrt.

Undersøkelser gjennomført blant den ukrainske befolkningen viser at optimismen for seier er økende.

Folket har tro på egne militære styrker og ønsker gjenerobring av Krim-halvøya. Koste hva det, koste vil.

Nesten alle ukrainere er sikker på seier

Før Russland invaderte nabolandet Ukraina 24. februar 2022, hadde konflikten mellom landene brygget lenge.

Egentlig så lenge som siden 2014, da Russland ulovlig annekterte Krim-halvøya, og kamper mellom myndighetene og prorussiske separatister begynte å herje.

I tiden før invasjonen var det flere som spådde at en krig snart ville bryte ut. En undersøkelse gjennomført i denne tiden, viste at 56 prosent av ukrainerne trodde på en teoretisk seier over Russland.

Nesten halvparten av befolkningen var altså pessimistiske. Dette har nå endret seg, skriver Al Jazeera.

En undersøkelse gjennomført et år inn i krigen viste nemlig at hele 95 prosent av befolkningen var sikker på seier.

En annen undersøkelse fra mars, gjennomført av Kyiv Sociology Institute, viser også at et godt flertall, 68 prosent, ikke ønsker at de ukrainske styrkene skal gi seg før de har gjenerobret alle de okkuperte territoriene, inkludert Krim-halvøya. Dette selv om krigen varer lenger og vestlig støtte avtar.

Russerne frykter ukrainsk motoffensiv

Årsaken til den økende optimismen er ikke mulig å fastslå. Men det pekes blant annet på at ukrainerne siden krigen startet har sett at de russiske styrkene er uorganisert og dårlig utstyrt.

I tillegg har den kommende ukrainske motoffensiven vært mye snakket om, og lovnader fra høytstående ukrainske tjenestemenn, har trolig vært med på å øke optimismen og patriotismen blant den ukrainske befolkningen.

På den andre siden av grensen viser en undersøkelse fra Levada-senteret at 62 prosent av russerne frykter en Ukrainsk motoffensiv. I tillegg mener 52 prosent av russerne at det vanskeligste knyttet til Ukraina-krigen, fortsatt er å se i fremtiden.

