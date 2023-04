En av Sveriges rikeste kvinner, Margareta Wallenius-Kleberg, hylles etter sin død

Den 85 år gamle milliardæren var hovedeier i rederiet Walleniusrederierna. Nå hylles hun av travmiljøet.

«En sterk, kreativ og sta kvinne, som også var ekstremt omsorgsfull og hjelpsom», skriver familien i en uttalelse til Expressen.

Margareta Wallenius-Kleberg var en av Sveriges rikeste kvinner og for mange kjent som «Rederdronningen» og «Travdronningen».

Familien: – En sterk, kreativ og sta kvinne

85-åringen var hovedaksjonær Walleniusrederierna, som i sin tid ble grunnlagt av hennes far, Olof Wallenius. I 1999 ble rederiet slått sammen med det norske rederiet Wilhelmsen, ifølge E24.

Barna Jonas og Annika arver nå morens livsverk.

– Hun sovnet om ettermiddagen 14. april hjemme i sin «kjære Menhammar», skriver barna Jonas og Annika og deres familier, sammen med Margareta Wallenius-Klebergs livsledsager Tore, i en siste hilsen.

– For å være en så stor person er hun virkelig en jordnær kvinne

85-åringen var svært engasjert i travsporten, og var regnet som en av sveriges største travprofiler.

For ti år siden ble hun en del av den svenske «Travsportens Hall of Fame». I 2018 ble Wallenius-Kleberg den første kvinnen som ble innlemmet i travets Hall Of Fame i USA.

I et intervju med Expressen i 2021 uttalte Anders Malmrot, sportsdirektør i Solvalla, seg om sitt samarbeid med Margareta Wallenius-Kleberg.

– Hun har en fantastisk sans for humor. For å være en så stor person er hun virkelig en jordnær kvinne. Hun passer i alt fra styrerommet til stallryggen. Hun har alltid sin gitte plass. Hun ser alle, sa Malmrot.

En av Sveriges mest betydningsfulle hesteeiere

Ifølge det norske magasinet Trav- og galoppnytt var rederdronningen en av Sveriges mest betydningsfulle hesteeiere.

«Hun var i mange år leder av ASVT, den svenske oppdretterforeningen, og var i en periode leder av Solvalla. Margareta er tildelt St Olavs orden for sin innsats for norske interesser», skriver travmagasinet.

Hennes far, Olof, grunnla rederiet i 1934, som senere utviklet seg til Walleniusrederierna. Rederi AB Soya, som selskapet opprinnelig het, eksporterte først olje, men utviklet seg til å bli et selskap med milliardomsetning.

– Travsporten er litt mørkere denne lørdagen

I 2016 skrev Veckans Affärer at formuen til Margareta Wallenius-Kleberg var på fem milliarder svenske kroner.

I 2005 ble hun dessuten slått til kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden.

Konferansier i V75 Direkt, Per Skoglund, hyller den avdøde traventusiasten slik:

– Margaretas betydning for travsporten må skrives med store bokstaver. Travsporten er litt mørkere denne lørdagen, sier Skoglund til Aftonbladet.

«Hennes vennlighet og omsorg kjente ingen grenser»

Hennes venner i Menhammar stutteri, en av Sveriges eldste og største oppdrettere av varmblods travhester, skriver dette på Facebook:

«Hennes vennlighet og omsorg for oss ansatte, hestene og alle medmennesker i hennes nærhet kjente ingen grenser og var i høyeste grad særpreget for hennes måte å være og leve på.»