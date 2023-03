Bulgarias visepresident Ilijana Iotova sier situasjonen blir stadig farligere.

Visepresidenten i Nato-landet Bulgaria ber om forhandlinger mellom Russland og Ukraina etter at Vladimir Putin sa at atomvåpen skal utplasseres i Belarus.

Situasjonen blir stadig farligere og mer skremmende, sier visepresident Ilijana Iotova.

Hun legger til at dette er grunnen til at hun og president Rumen Radev flere ganger har tatt til orde for forhandlinger.

Nasjonalforsamlingen i Bulgaria vedtok en første militær støttepakke til Ukraina mot slutten av fjoråret. President Radev kritiserte beslutningen.

President Putin sa lørdag at taktiske atomvåpen skal utplasseres i Belarus.

