Syria fordømmer USAs angrep i Syria

I en uttalelse fra Syrias utenriksdepartement hevdes det også at USA har løyet om hva som ble truffet i luftangrepene torsdag kveld.

Ifølge USA var de rettet mot Iran-tilknyttede væpnede grupper. Amerikanske myndigheter har beskrevet luftangrepene som gjengjeldelse for et droneangrep på en amerikansk militærbase nordøst i Syria. Her skal én amerikaner ha blitt drept og flere andre såret.

Organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har opplyst at 19 personer ble drept i de amerikanske angrepene i Øst-Syria. Tallet er ikke bekreftet av USA eller andre kilder.

USA har fortsatt rundt 900 soldater i Syria, hvor de bekjemper restene av IS og støtter den kurdisk-ledede milits-alliansen SDF. SDF kontrollerer store områder nordøst i Syria.

De amerikanske styrkene har ingen godkjenning fra Syrias president Bashar al-Assad, som oppfatter dem som okkupanter.

Også Iran har fordømt USAs angrep på Iran-tilknyttede grupper i Øst-Syria. Det iranske utenriksdepartementet hevdet lørdag at angrepene var rettet mot sivile mål.