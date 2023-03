Norsk aktivist tiltalt for menneskesmugling i Hellas

NTB

Tommy Olsen, som driver en organisasjon som skal hjelpe båtflyktninger i Egeerhavet, er tiltalt for menneskesmugling i Hellas.

TV 2 melder at nordmannen er tiltalt for menneskesmugling, spionasje og organisert kriminalitet og vil stille ham for retten.

Olsen driver organisasjonen Aegan Boat Report fra Norge. Flyktninger i nød i Egeerhavet kan ringe inn og varsle at de trenger hjelp. Olsen videreformidler deretter informasjonen til gresk og tyrkisk kystvakt.

Organisasjonen er omtalt av flere internasjonale medier. Olsen har også anklaget greske myndigheter for såkalt pushback-strategi, altså at kystvakta ikke hjelper flyktninger i nød, men får dem til å snu. Nordmannen har lagt fram det han mener er bevis for dette. Hellas avviser at de bruker en slik strategi.

Olsen sier at han mener greske myndigheter vil stilne ham.

– Jeg hjelper ikke noen å komme fra A til B. Alt jeg gjør er melde fra til kystvakten og dokumentere. Det er ikke ulovlig, sier Olsen til TV 2.