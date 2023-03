Etterretning: Russiske soldater mangler ammunisjon – må slåss med spader

Nymobiliserte russiske soldater blir beordret til å storme ukrainske stillinger med skytevåpen og spader, melder det britiske forsvarsdepartementet.

I en ny etterretningsoppdatering 5. mars går det fram at russiske styrker er i trøbbel ved frontlinjen, og at «reservistene hverken er fysisk eller mentalt i stand til å delta i kampene.»

Russerne må spare på ammunisjonen



Det har lenge vært kjent at Russland har slitt med tilgang på ammunisjon, og at ukrainske angrep har forstyrret de russiske forsyningslinjene og ødelagt mange våpen- og ammunisjonsdepot.

Russisk artilleri har de siste månedene skutt vesentlig færre salver enn i krigens første fase, noe som tyder på at de må spare ammunisjon for å holde krigen gående slik Putin ønsker.

Etterretningen viser til at den russiske måten å krige på, det vil si brutale og lavteknologiske kamper, fortsatt preger krigen.

– Russland blir mer og mer desperat

Ukrainas viseforsvarsminister, Oleksandr Pavliuk, mener Russlands taktikk bærer mer og mer preg av terror. Han mener det primært skyldes russernes svake resultater langs frontlinjen.

– Derfor blir Russland mer og mer fortvilet og desperat på grunn av manglende suksess ved fronten noe som gjør taktikken deres mer og mer terrorpreget. Russerne beskyter regionene, dreper sivilbefolkningen og ødelegger infrastrukturen, sier Pavliuk ifølge Kyiv Independent.

«Russiske styrker vil neppe klare å omringe Bakhmut»

Ifølge Institute for the study of war (ISW) vil russiske styrker neppe klare å omringe Bakhmut.

«Russiske styrker ser ut til å ha sikret en tilstrekkelig posisjonell fordel til å gjennomføre en bevegelse mot visse deler av Bakhmut, men har ennå ikke tvunget ukrainske styrker til å trekke seg tilbake og vil sannsynligvis ikke være i stand til å omringe byen snart,» skriver ISW i sin daglige rapport.

