Våpnene som slo tilbake Putins krigsmaskin

I Ukraina har noen våpen utmerket seg mer enn andre i kampen mot den russiske invasjonsstyrken, og bidratt til å endre krigens gang.

Det har nå gått over et år siden Russlands president Vladimir Putin og hans krigsmaskin invaderte Ukraina. I løpet av de siste ukene og månedene har det vært mye snakk om hvilken effekt vestlige stridsvogner vil ha på slagmarken, men disse stridsvognene har enda ikke nådd frontlinjen i det østlige Ukraina. Andre våpen har ukrainerne derimot benyttet seg av i strid i lengre tid, og noen har utpekt seg som svært effektive.

CNN har listet opp tre våpensystemer som med dokumentert effekt har vært med på å endre krigens gang for Ukraina.

Panservernmissilet Javelin

Da Russland invaderte Ukraina i februar i fjor ble det fort klart at Ukraina hadde behov for våpen som kunne slå tilbake mot russiske panservogner. Svaret ble det amerikanske panservernmissilet FGM-148 Javelin.

Javelin-missilet avfyres fra en soldats skulder. Våpenet er et såkalt «skyt og flykt-våpen», som vil si at soldaten kan stikke av rett etter å ha avfyrt våpenet. Når missilet er i lufta vil det automatisk styre seg selv mot målet.

Javelin er designet til å slå ut pansrede kjøretøy. Missilets buede bane gjør så missilet treffer kjøretøyene ovenfra, der pansringen gjerne er svakere.

To og en halv måned etter den russiske invasjonens start besøkte USAs president Joe Biden en Javelin-fabrikk i Alabama i USA. Da han talte for arbeiderne ved fabrikken la han ikke skjul på hvilken hjelp Javelin er for de ukrainske styrkene.

– Dere utgjør en gigantisk forskjell for disse stakkars guttene som er under et så enormt press, sa Biden ifølge CNN.

I fjor sommer ble maleriet «Sankt Javelina» malt på en vegg i Kyiv som en hyllest til panservernmissilet.

Dronen Bayraktar TB2

Under den første fasen av den russiske invasjonen av Ukraina ble den tyrkisk-produserte dronen Bayraktar TB2 godt kjent. Ved hjelp av missiler og som blir avfyrt fra dronen er våpensystemet en fare for artilleri, pansrede kjøretøy og andre mål på bakken.

Dronen innehar en del svakheter, som for eksempel lav topphastighet og manglende beskyttelse mot luftvern.

Eksperter har pekt på at Bayraktar-dronens suksess i Ukraina er mer en propagandasuksess enn en ren våpensuksess. I løpet av de første månedene av krigen delte Ukrainske myndigheter flere videoer tatt fra dronene som viste russiske kjøretøy bli smadret av våpnene Bayraktar-dronene bar med seg.

Ifølge rådgiver innen Russland-studier ved Senter for sjøanalyse (CNAS), Samuel Bendett, fungerte disse videoene som en «moral boost» for ukrainerne tidlig i krigen.

– Det er en PR-seier, sa Bendett til CNN i fjor.

Det ble også laget en egen Ukrainsk sang til ære for Bayraktar TB2.

En tyrkisk-produsert Bayrakter TB2-drone i Litauen. I fjor samlet Litauen inn penger for å kunne kjøpe flere slike droner til Ukraina.

Artillerisystemet Himars

– Hvis Javelin var det ikoniske våpenet i de tidlige fasene av krigen, er Himars det ikoniske våpenet i de senere fasene, fastslo Mark Cancian, seniorrådgiver ved Senter for strategiske og internasjonale studier, i januar ifølge CNN.

1. juni i fjor gikk USA med på å forsyne Ukraina med artillerisystemet Himars. Himars kan skyte ut flere raketter nesten samtidig, er mobilt og presist, og har lang rekkevidde.

USA gjorde det klart overfor Ukraina at Himars ikke kunne brukes for å ødelegge mål på russisk territorium.

Artillerisystemet skal ha påført Russland betydelige tap på slagmarken i Ukraina. Ifølge militærhistorikeren og professoren Yagil Henkin har Himars bidratt til at Russland har sett seg nødt til å flytte ammunisjonsdepoter en stykke bak frontlinjen for å ikke være innenfor Himars rekkevidde. Dette fører til at det tar lenger tid å forsyne russiske artilleristillinger med ammunisjon, skriver CNN.