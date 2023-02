Kreml: Kriteriene for en fredsløsning er foreløpig ikke oppfylt

Fredag i forrige uke la Kina fram en tolvpunktsplan med mål om å lede til en fredelig løsning mellom Russland og Ukraina. De ba samtidig om en våpenhvile.

– Vi har viet mye oppmerksomhet til denne planen fra våre kinesiske venner, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov mandag, men legger samtidig til:

– Per nå ser vi ikke noen av de nødvendige kriteriene som trengs for å bringe hele denne historien mot en fredelig løsning.

Kina har ikke fordømt invasjonen av Ukraina, men har gitt uttrykk for bekymring og gjentatte ganger tatt til orde for forhandlinger. Kina har tidligere understreket landets «grenseløse» vennskap med Russland. Ledelsen i Beijing har også hevdet at USA og Nato framprovoserte invasjonen, og de har også kritisert det internasjonale sanksjonsregimet mot Russland.

President Volodymyr Zelenskyj uttalte fredag at han er åpen for å vurdere deler av Kinas tolvpunktsplan for å sikre en våpenhvile og få slutt på Russlands krig i Ukraina. Han sa samtidig at han planlegger å møte Kinas president Xi Jinping.