Erdogan til Putin: – Må være en rettferdig fred

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan snakket fredag med Russlands president Vladimir Putin på telefonen. Her oppfordret han til en «rettferdig» fred.

I en kort uttalelse står det at Erdogan understreket behovet for å oppnå en rettferdig fred for å hindre ytterligere tap av liv samt ødeleggelse.

Erdogan har lansert seg selv som megler i den pågående konflikten i Ukraina. Den såkalte kornavtalen ble blant annet forhandlet fram med tyrkisk hjelp.