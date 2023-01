USA: Iransk journalist skulle likvideres – tre menn siktet

NTB

Tre menn er siktet for å ha planlagt å drepe en opposisjonell iransk journalist i New York, opplyser USAs justisminister.

Journalist og aktivist Masih Alinejad har 8,7 millioner følgere på Instagram og har flere ganger deltatt i nyhetssendingene til blant andre CNN.

Hun er en kjent skikkelse i det iranske eksilmiljøet og er svært kritisk til det iranske regimet. Hun er også amerikansk statsborger.

Minst to av de pågrepne anklages for å tilhøre en østeuropeisk kriminell gruppe med bånd til Iran. De skal ha fått i oppgave å organisere drapet på Alinejad i New York, opplyser justisminister Merrick Garland fredag.

De tre, som alle er navngitt av departementet, er siktet for å ha planlagt bestillingsdrap og for hvitvasking av penger.

Garland oppgir ikke navnet på journalisten, men sier at hun har publisert informasjon om blant annet menneskerettsovergrep, kvinnediskriminering, tortur og henrettelser i Iran.

En av de siktede ble pågrepet i New York i fjor. Han befant seg da utenfor boligen til Alinejad og var utstyrt med en rifle, ifølge amerikanske myndigheter.

En annen ble pågrepet torsdag og skal framstilles for retten i en føderal domstol på Manhattan fredag. Den tredje ble pågrepet i Tsjekkia tidligere i januar.